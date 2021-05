Jeffrey Epstein au coeur du divorce entre Bill et Melinda Gates ?

Et si le divorce le plus médiatique du moment était causé par l'affaire Epstein ? C'est la théorie défendue par certains médias américains comme le Wall Street Journal. Le fondateur de Microsoft aurait rencontré à plusieurs reprises le criminel sexuel, ce qui aurait scellé le glas de son couple.

Ainsi, Bill Gates aurait rencontré Jeffrey Epstein en 2011 dans le cadre d'un projet pour sa fondation. Des visites qui ont d'ailleurs posé question puisqu'elles ont eu lieu après la première condamnation de 18 mois de prison du riche financier pour avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs. Depuis que ces discussions ont été rendues publiques, le philanthrope a exprimé des «regrets» et une «erreur de jugement» par l'intermédiaire de sa porte-parole Bridgitt Arnold.

Mais comme l'explique le Wall Street Journal, Melinda Gates aurait commencé à préparer son divorce dès octobre 2019, lorsque le New York Times a mis en avant les relations entre son mari et le criminel, décédé en prison. Le média américain assure en effet avoir pu consulter des documents judiciaires prouvant qu'elle aurait ainsi cherché des avocats à cette période.

Une coïncidence ?

Le laps de temps entre la sortie de l'article et l'annonce du divorce début mai aurait été utilisé pour préparer le tout au niveau administratif, en laissant de plus le temps à leur fille Phoebe d'être diplômée de son lycée. Une théorie qui semble prendre de l'ampleur puisque tout semblait en effet en ordre au moment de l'annonce du couple milliardaire.

Pour autant, à l'heure actuelle, rien ne permet d'affirmer que ces rencontres entre Bill Gates et Jeffrey Epstein soient bel et bien le déclencheur de la séparation. Les deux anciens époux n'ont pas communiqué sur les raisons exactes qui ont mené à leur divorce, et il est probable qu'ils ne répondent pas aux questions sur ce sujet dans l'immédiat.