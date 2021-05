Livraison de colis : Pickme permet aux particuliers de servir de relais

Alors que plus d'1,2 milliards de colis ont circulé en France en 2020, ce chiffre record pourrait encore doubler cette année en raison de la pandémie. Si les alternatives à La Poste se multiplient, une start-up compte sur le maillage du voisinage pour s'en faire le relais.

Baptisée Pickme, cette société lancée en 2019 proposait jusqu'à présent son service à Paris et quelques villes de sa région. Depuis la mi-mai, il s'étend désormais à toute l'Ile-de-France. Son but ? Créer une communauté suffisamment dense pour assurer des livraisons de proximité. Et ce sont les particuliers, désireux d'arrondir leurs fins de mois, qui sont mis à contribution. Déjà 40.000 «keepers» (surnom donné aux voisins-relais) s'y sont inscrits.

Concrètement, Pickme invite toute personne ayant la possibilité de garder des colis à son domicile à jouer les keepers. Parallèlement, les particuliers qui commandent un colis qui transite via ce service peuvent voir les keepers situés à proximité de chez eux pour aller les récupérer, même en dehors des horaires d'ouverture classiques des Points Relais, relais Chronopost et Relais Colis. «Les réseaux de relais sont situés en moyenne à 3,6 km des destinataires, nous souhaitons quant à nous être dans la proximité, alors que 30 % des colis n'arrivent pas dans les mains de leur destinataire lors d'un premier passage», explique Jessie Toulcanon, cofondatrice et CEO de Pickme.

Un service collaboratif

Cette plate-forme collaborative passe par une application mobile où les futurs keepers vont devoir confirmer leur identité, préciser le nombre de colis qu'ils peuvent recevoir et le calendrier de leurs disponibilités. Ces éléments sont ensuite transmis aux transporteurs et revendeurs partenaires afin d'organiser au mieux le maillage et la livraison. Ces voisins relais vont alors soit accepter le colis lors de la livraison et vont scanner le code barre lié au colis avec leur mobile via l'application Pickme, ou bien refuser le colis s'ils le jugent trop abimé.

Parallèlement, le destinataire est notifié de la réception du colis et de sa mise à disposition auprès du voisin. Il reçoit un code d'authentification à quatre chiffres à lui transmettre lorsqu'il vient retirer son colis avec sa carte d'identité. Le tout étant tracé depuis l'envoi jusqu'à la réception.

De son côté, le keeper peut gagner jusqu'à un euro par colis, touchant d'abord 50 centimes lors du dépôt et 50 centimes supplémentaires lors de sa remise au destinataire. En outre, Pickme permet également aux keepers qui le souhaitent de reverser cet argent à une association de leur choix. En mai, un partenariat avec la SPA a ainsi été lancé.

«Pour tout keeper, nous vérifions si la personne est prête à travailler avec nous de bonne foi et qu'elle est en accord avec nos valeurs. A l'heure actuelle, la plupart des voisins-relais sont des femmes entre 30 et 35 ans, des personnes qui travaillent à domicile, de jeunes mamans, mais aussi beaucoup de retraités», commente Jessie Toulcanon. L'avenir ? Pickme le prépare en s'apprêtant à lancer son service dans de nouvelles grandes villes de l'Hexagone durant les prochains mois.