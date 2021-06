Yoga : ces nouveaux studios pour pratiquer à Paris

Alors que les salles de sport ont pu - enfin - rouvrir leurs portes le 9 juin dernier, deux nouveaux studios ont été inaugurés à Paris pour pratiquer le yoga. Des concepts originaux dans des cadres qui invitent à la détente et à la méditation.

Poses Yoga Studio

C’est dans une cour intérieure, à deux pas du Cirque d’Hiver, que le studio Poses de 230 m2 vient d’ouvrir ses portes. Ce nouveau centre du Marais accueille yogis et novices pour une pratique qui se déroule dans la pénombre, ce qui favorise la concentration et permet de ne pas se sentir jugé par les autres participants. Sur son tapis préinstallé avant le début de la séance, on suit les instructions du coach en musique, en n’oubliant jamais de respirer.

Pendant cinquante minutes, on tente de se reconnecter avec soi-même en enchaînant des flows plus ou moins dynamiques inspirés du Vinyasa, ainsi que des séquences mêlant renforcement, isométrie et mobilité. Au fur et à mesure de la séance, le corps se délie et l’esprit s’évade, oubliant les tracas du quotidien et les messages accumulés sur son smartphone laissé au vestiaire.

Une offre découverte à 30 euros est proposée sur le site, incluant une session offerte pour une session achetée. Des carnets de 5 à 40 cours sont aussi à la carte, ainsi que des formules d’abonnement, comme l’illimité à 149 euros par mois.

Poses Yoga Studio, 21, rue des Filles du Calvaire, Paris (3e).

Studio Riise

Dans la capitale, ils cartonnent avec leur concept d’indoor cycling. Les fondateurs de Dynamo ont profité du confinement pour élaborer un nouveau projet, baptisé Riise. Et cette expérience inédite et ouverte à tous prend désormais vie dans une ancienne écurie. C’est dans ce somptueux cadre de la rue Charlot que l’agence d’architectes DAS a imaginé un studio de yoga en adéquation totale avec la nature, et respectueux de l’environnement. Le bois que l’on retrouve ici, provient notamment des forêts des Landes, et des fontaines à eau sont mises à disposition.

© DR

Une fois en tenue, les participants sont invités à s’installer dans la salle chauffée à 26°C et plongée dans l’obscurité - avec seulement queques bougies - pour cinquante minutes de pratique alternant yoga vinyasa et renforcement musculaire. On travaille en profondeur, on apprend à lâcher prise et on transpire à grosses gouttes. La musique et la voix du coach sont seulement là pour nous guider. Au terme du cours, la déconnexion est totale, et on en redemande.

Comme chez Dynamo, les réservations se font en ligne à l’ouverture du planning chaque lundi, à midi. Il n’existe pas d’abonnement mais des crédits à la session ou par pack, oscillant de 16 à 27 euros (tarifs dégressifs). Pour ceux qui souhaiteraient se lancer, une séance d'essai est proposée à 15 euros. Inutile de venir avec son tapis de yoga ou sa serviette, tout est fourni sur place.

Studio Riise, passage du Retz (fond de cour), 9, rue Charlot, Paris (3e).