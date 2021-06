Maillots de bain : les tendances homme de l'été 2021 en images

Les virées le long du littoral et les journées au bord de la piscine n'ont jamais été aussi proches. Pièce indispensable de l'été, le short de bain se porte alors à toute heure de la journée. Ça tombe bien, les collections 2021 offrent une foule de possibilités avec des modèles adaptés à toutes les envies.

Esprit sportswear, les coloris color block, du rouge au vert en passant par le rose, l'orange ou le jaune ont la cote. Ils côtoient une autre tendance forte : les motifs ultra graphiques. Des imprimés déjà présents la saison dernière, qui habillent incontestablement les hommes cet été. Des cactus qui investissent les modèles Faguo aux planches de surf dessinées dans un esprit vintage chez Oxbow, sans oublier les motifs design de Gili's ou Apnée, les imprimés sont à la fête.

Autre tendance plébiscitée, les modèles éco-responsables, conçus à partir de plastique recyclé récolté dans les mers, les océans et sur les plages, sont aussi de plus en plus nombreux. Faguo ou encore Apnée - qui avec un maillot recycle dix bouteilles - en ont fait leur spécialité.

Enfin pour tous ceux qui rêvent de faire du sport en maillot, sans renoncer à leur confort, la marque marseillaise Will Storm a pensé à eux. Exit le filet et les frottements, l'entreprise familiale dote ses maillots d'un boxer intégré. Des modèles malins fabriqués dans une entreprise à taille humaine au Portugal.

arty et 100 % recyclé

Short de bain Récifs, Apnée, 110 €.

Couleur franche et boxer intégré

Short de bain Sirocco, Will Storm, 115 €.

Graphique et écolo

Short de bain Le Tulum, Une paire deux coups, 89 €.

L'esprit color block made in france

Short de bain Liamone, Le Slip Français, 130 €.

la surf attitude

Volley short Collector Vaïto, Oxbow, 60,00 €.

Imprimé cactus et green spirit

Short de bain Mimizan, Faguo, 65 €.

L'orange à «block»

Short bain nylon coton, North sails, 39, 90 €.

La palme du design

Trawangan Lucy in the sky, Gili's, 105 €.