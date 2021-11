Amazon : cette carte bancaire ne sera plus acceptée à partir de 2022

Amazon a annoncé que les paiements par carte de crédit Visa émises au Royaume-Uni ne seront plus acceptés pour régler une commande sur internet à partir du 19 janvier 2022.

Pour expliquer sa décision, le géant du Web explique, dans un communiqué publié ce mercredi 17 novembre, que les frais pratiqués par l’entreprise de services de paiement sont trop élevés. La société fondée par Jeff Bezos a affirmé son ambition de «promouvoir des options de paiement plus rapides, moins chères et plus inclusives».

Starting 19 January, 2022, https://t.co/ykTUEmdsQA will no longer accept Visa credit cards issued in the UK as a payment method. For accepted payment methods please visit https://t.co/BfwTvED2ZY. -Alexandra

