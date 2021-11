Régulateur de vitesse intelligent : tout savoir sur ce dispositif obligatoire lancé en 2022

A partir de juillet 2022, les nouveaux modèles de véhicules commercialisés dans l’Union européenne devront impérativement être équipés d’un régulateur de vitesse automatique, afin d’empêcher les conducteurs de rouler trop vite.

Appelé «ISA», pour «Intelligent Speed Assistance» (ou «AIV», pour «Adaptation Intelligente de la Vitesse»), le système sera intégré d’office dès l’été prochain aux nouveaux modèles créés, et en 2024 pour les véhicules neufs mais dont le modèle existe déjà.

Ceux en circulation à ces dates ne devraient en revanche pas être concernés, indique Caradisiac, qui rapporte l’information après l’adoption d’une réglementation européenne, la semaine dernière.

Le dispositif intégré aura la charge de détecter la vitesse réglementaire du tronçon où le véhicule se trouve (via GPS et une caméra qui scannera les panneaux) et de la comparer avec celle à laquelle se déplace celui-ci. En cas de dépassement, le système alertera le conducteur, via une alerte comme un signal lumineux sur le tableau de bord ou un son émis.

La pédale plus dure à enfoncer

Rien de révolutionnaire jusque-là, mais le texte officiel prévoit d’aller bien plus loin, en permettant à l’ISA (ou l’AIV) d’agir de lui-même sur la vitesse. Pour ce faire, le système «tentera de limiter l’allure à une vitesse stable en réduisant le couple à la transmission et la puissance de propulsion». Il pourra aussi rendre la pédale plus dure à enfoncer ou la faire vibrer.

Néanmoins, le but ne sera pas de prendre possession du véhicule. Il est prévu que le conducteur puisse en garder le contrôle et outrepasser le dispositif, en continuant d’appuyer fort sur l’accélérateur (en cas de dépassement, par exemple) ou en le relâchant complètement. Dans ces cas-là, comme dans celui où un freinage d’urgence est activé, l’ISA se désenclenchera. Il devrait aussi être possible de pouvoir désactiver tout simplement le système, au moment de démarrer.

Reste à savoir la façon dont sera accueillie ce nouveau dispositif auprès des automobilistes. Si certains salueront une mesure de sécurité routière, d’autres ne manqueront pas de dénoncer un système pouvant être jugé intrusif.