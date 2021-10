Sécurité routière : la vidéo choc d'un violent accident diffusée par les gendarmes

La vidéo est volontairement violente, afin de sensibiliser les conducteurs aux risques qu’ils peuvent parfois prendre. La gendarmerie de la Charente-Maritime a diffusé sur Facebook les images d’un accident survenu sur une autoroute, à cause du mauvais comportement d’un automobiliste.

«A toi qui aimes te sentir libre sur l’autoroute, n’oublie pas, pour en sortir : je mets mon clignotant, j’adapte ma vitesse, et j’anticipe. Oui j’anticipe ! Sinon…»

Le message des forces de l’ordre est sans appel, d’autant que les images sont marquantes. On peut y voir une voiture grise doubler des camions par la gauche, avant de se rabattre soudainement à droite pour ne pas louper la sortie, en traversant directement deux voies sans ralentir. Hélas pour le conducteur, au moment de se rabattre une nouvelle fois, son manque d’anticipation et de visibilité, dû à sa manœuvre extrêmement dangereuse, l’a laissé sans solution pour éviter l’accident.

Il a violemment percuté l’arrière d’un camion qui s’était arrêté à cause d’un bouchon, puis a à son tour été frappé par un autre véhicule.

Les images, dont les faits semblent s’être déroulés en Belgique en 2014, selon les informations visibles sur la vidéo, ont été diffusées par les gendarmes de Charente-Maritime le 22 octobre, juste avant les départs en vacances de la Toussaint. De quoi faire réfléchir les automobilistes les plus pressés, qui mettent leur vie et celle des autres en danger pour arriver quelques minutes plus tôt à destination.