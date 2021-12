Noël 2021 : une sélection de beaux coffrets d'alcools et spiritueux

Les alcools et spiritueux figurent toujours parmi les «beaux cadeaux» à offrir à un épicurien. Habituellement, les fabricants soignent leurs coffrets de Noël, dont voici une petite sélection.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

coffret rhum Don Papa masskara

En quelques années, Don Papa s'est taillé une solide réputation. Le rhum philippin (oui) est disponible dans un beau coffret pour les fêtes, livrée avec un shaker doré. C'est l'édition Masskara qui est mise en avant, un rhum infusé avec des ingrédients locaux, tel le calamondin, un petit citron, et du miel.

Coffret Don Papa Masskara Shaker, 35 €

Whisky Chivas édition spéciale Olivier Rousteing

Le style est une seconde peau, pour Olivier Rousteing. Le directeur artistique de Balmain a donc mis la main à la pâte pour réaliser l'écrin doré et ajouré accueillant une bouteille de Chivas XV, le whisky premium écossais. Produit en série très limitée, ce flacon est distribué exclusivement en France. A l'intérieur, un blend de 15 ans d’âge, qui a maturé dans des fûts de cognac, avec tout le savoir-faire de la marque.

Whisky Chivas édition spéciale Olivier Rousteing, 120 €

Suze édition spéciale hemma lange

Comme chaque année, Suze propose une version revue et corrigée de sa bouteille pour les fêtes. Cette fois-ci, c'est la styliste Hemma Lange, basée à Marseille, qui a œuvré. Elle propose une version très seventies, en édition limitée, avec une réinterprétation vintage de la gentiane sur l'étiquette, la plante qui donne son goût si particulier à la Suze.

Suze édition spéciale Hemma Lange, 7,90 €

gin Bombay Sapphire édition creative wall

La marque de gin Bombay Sapphire aime laisser les artistes s'exprimer. Il y a quelques mois, elle avait donc confié une fresque digitale géante à trois artistes émergents basés en France, Ectomorphe, Arual et Tim Zdey. Ils ont choisi un fragment de leur œuvre pour réaliser l'étiquette de cette édition spéciale, qui constitue un bel écrin pour ce gin premium, toujours équilibré, basé sur un mélange infusé de 10 plantes exotiques (Coriandre, graine de paradis, baies de genévrier…).

Gin Bombay Sapphire Creative wall, 21,50 €

armagnac Armin coffret de noël 10 ans

Le coq gascon Armin a de beaux jours devant lui. Emblème de la marque d'Armagnac, il trône fièrement sur la bouteille de ce breuvage de 10 ans d'âge, à déguster en cocktail, comme le old fashioned, neat, ou encore on the rocks. Pour les fêtes, la bouteille se glisse dans un coffret étonnant très réussi, qui s'ouvre en étoile. Un produit français et local, qui mérite qu'on l'apprécie à sa juste valeur.

Coffret de Noël cognac Armin, 10 ans d'âge, 52 €

whisky Glenmorangie édition «a tale of winter»

Un whisky chaudement habillé. Le Glenmorangie édition «A tale of winter» est un whisky aux notes hivernales, imaginé par le Dr Bill Lumdsen, directeur de la création de la marque. La légende dit qu'il était bloqué chez lui en Ecosse par la neige, quand il a eu l'idée de ce single Malt de 13 ans d’âge, intense, aux arômes mêlant les fruits, le miel, le cacao et les épices.

Whisky Glenmorangie édition «A tale of winter», 89 €