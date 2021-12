Sports d'hiver : les meilleurs équipements pour profiter à fond de la montagne

A la montagne, un bon équipement est important pour s'éclater sans grelotter. Mais selon l'activité et la météo, il faut savoir s'adapter. Voici notre sélection des meilleurs accessoires et tenues du moment.

CRAMPONS AUX PIEDS

La montagne, même en hiver, se vit de multiples manières. Pour s'offrir une sortie de course sur neige, rien de tel qu'une paire de chaussures de trail ultra résistantes, tel ce modèle Mid signé Hoka, à l'étanchéité exemplaire. Pour une adhérence de tous les instants, la semelle est en outre équipée de crampons de belle taille.

Chaussures de trail Speedgoat Mid 2 Gtx, Hoka, 170 €

LA PERFORMANCE longue durée

Comme l'annonce fièrement la marque Patagonia, «il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais équipements». Son ensemble Stormstride est ainsi conçu pour le ski de randonnée et ses longues journées d'effort. Isolant mais léger et extensible, l'ensemble bénéficie en outre du label Fair Trade.

Veste Stormstride, Patagonia, 500 €

LE FREERIDE SANS ENTRAVE

Quand on sort des sentiers battus, autant le faire en toute sécurité. Ce sac à dos airbag de la marque spécialisée Arva est doté d’un double airbag de 2 fois 75 litres, qui se déclenche manuellement et permet une flottabilité maximale dans une avalanche. Important : la cartouche de gaz doit être achetée à part.

Sac à dos airbag Calgary Reactor mousse, Arva, 519 €

AU CHAUD, UN POINT C'EST TOUT

Columbia innove, cette année encore. Une partie de sa gamme Hiver 2021 utilise la toute nouvelle technologie thermo-réfléchissante Omni-heat, inspirée par les travaux de la Nasa. Les milliers de petits points dorés situés sur la doublure permettent en effet de mieux réfléchir et conserver la chaleur corporelle. Idéal pour rester à l'aise même quand le thermomètre chute.

Veste Aerial ascender Omni Heat, Columbia, 279,99 €

DES SKIS AU FORMAT ÉTONNANT

Des skis pliables et donc moins encombrants ? L'idée d'Elan est plus que séduisante, d'autant que le Voyager, une fois en piste, se comporte comme un ski classique. Pour le moment, le prix est très élevé, mais on peut espérer de futurs modèles grand public dès l'année prochaine.

Skis Voyager, Elan, 1.499,95 €

une Glisse de qualité à prix maîtrisé

On ne présente plus Wedze, la marque de Decathlon dédiée aux sports d'hiver. Comme d'habitude, la gamme 2021 se démarque par son excellent rapport qualité-prix. Il est également possible de faire appel au système Mix and Match sur le site de la marque, pour coordonner au mieux le haut et le bas de sa tenue.

Veste SNB JKT 900, Dreamscape Wedze, 180 €

La montagne aux pieds

A la montagne, protéger ses pieds est indispensable. Des chaussettes techniques équipées de renforts bien placés peuvent faire une grosse différence, après une longue journée sur les pistes. Ce modèle 100% fabrication française fera parfaitement l'affaire, et les 4 coloris fluos proposés (Jaune, vert, rose et orange) devraient vous aider à garder le sourire.

Chaussette Colorado, La chaussette de France, 22 €

la glisse tout en légèreté

Pour le ski de randonnée, une tenue protectrice mais pas trop lourde est cruciale. Ce modèle signé The North Face est idéal pour les sorties par beau temps, avec une isolation efficace, à la fois légère et respirante.

Veste à capuche Speedtour Ventrix, The North Face, 200 €

Le cou toujours au chaud

Quand la météo fait des caprices, un bon tour de cou s'impose. La marque française Circle, adepte de la circularité, propose un modèle en lyocell, une fibre fabriquée à 90% à partir de chutes de bois collectées et transformées en Autriche. Le résultat est léger et tout doux.

Tour de cou Sport-Infini, Circle, 20 €

Chaudes les mains !

Les gants sont primordiaux en montagne. On fait donc confiance au spécialiste Salomon, qui propose un modèle très étanche, en Gore-Tex, et isolant grâce à la technologie Primaloft. On apprécie aussi la sobriété du modèle, portable aussi bien sur les pistes qu'en station.

Gants QST Gore-Tex, Salomon, 120 €

Une sous-couche performante

Une sous-couche de qualité, voici ce que propose Helly Hansen pour cet hiver. Ce sous-pull, disponible en trois couleurs, offre une isolation thermique légère ainsi qu'une excellente régulation de l’humidité, tout au long de la journée.

Sous-pull zippé Lifa Active 1/2, Helly Hansen, 55 €

Casqué pour l'exploit

Cet hiver, on n'oublie pas la campagne Ski Cool, qui incite à la prudence sur les pistes avec le hashtag #VasyMollo. Mais pour être protégé, un bon casque est également indispensable, tel ce modèle combo Casque + visière Wedze, à l'excellent rapport qualité/prix.

Casque + visière H350 Lila, Wedze, 80 €

le plaisir de la glisse nordique

La glisse nordique, c'est la garantie de voir la montagne sous un angle inédit. Ce modèle Salomon, pour les adeptes de très bon niveau, est particulièrement léger et résistant, avec une accroche précise sur tout type de neige.

Skis nordiques S/MAX eSKIN Med, Salomon, 450 €

toujours Bien masqué

Une collab' taillée pour la performance. Superdry s'est associé au spécialiste bien connu Cébé pour créer ce masque Reference. Un modèle de catégorie 3 extra-large, au design néo-rétro, qui sera un allié de poids face au soleil et aux éléments.

Masque Reference, Cébé X Superdry, 100 €

le snowboard au féminin

Le snowboard par une femme et pour les femmes. La marque Burton s'est associée avec l'Islandaise Heida Birgisdottir pour une collection de 15 pièces au style affirmé, à la fois minimaliste et technique. On aime particulièrement la veste longue Amora, qui offre un grand nombre de rangements et une isolation idéale, même lorsque la météo est froide et humide.

Veste Amora, Burton, 300 €

Taillé pour le freeride

La salopette de snowboard est un incontournable pour les freerideurs et freerideuses. Idéal pour éviter de se retrouver avec le pantalon rempli de poudreuse en cas de chute, ce modèle Billabong, équipé d'une membrane en Sympatex imperméable, est aussi esthétique que techniquement irréprochable.

Salopette de Snowboard Drifter Sympatex, Billabong, 250 €

le ski de fond à fond

Craft, marque suédoise que l'on connaît surtout pour sa gamme autour du Running, propose cette année une collection légère et stylée pour la pratique du ski de fond. Des modèles coupe-vent, à la fois isolants et confortables, qui laissent une grande liberté de mouvement. Que ce soit au niveau des vestes ou des pantalons, la réussite est au rendez-vous.

Veste ADV Pursuit Insulate, Craft, 140 €

cOMME UN COW-BOY SUR LES PISTES

Un imprimé Denim pour importer les codes urbains sur les pistes. Pour autant, la veste Texas de Colmar ne lésine pas sur la technicité, avec son revêtement à la fois élastique, imperméable (Traitement Teflon EcoElite) et respirant.

Veste Texas, Colmar, 599 €

Le confort en station

Pas toujours facile de cultiver l'élégance en montagne. Grâce à ces bottes légères et au design original, voici une belle réponse pleine de style face aux après-ski XXL.

Quant à la semelle en caoutchouc, elle se montre tout à fait efficace sur sol glissant.

Botte Explorer II Carnival, Sorel, 129,99 €