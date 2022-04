Chocolats Kinder : produits concernés, cas de salmonellose... Ce que l'on sait du rappel massif

Alors que la consommation de chocolat s'apprête à grimper en flèche, pour Pâques, certains produits Kinder font l'objet d'un rappel massif. Ils sont soupçonnés d'être responsables d'une épidémie de salmonellose dans plusieurs pays européens. 15 cas suspects ont été recensés en France.

Des malades parmi les consommateurs

Dans son communiqué publié lundi soir, le groupe Ferrero avait dans un premier temps annoncé qu'aucun malade n'avait été détecté dans l'Hexagone. Mais, ce mardi matin, Santé publique France indique avoir été informé de la survenue en France de 21 cas de salmonellose. Huit d'entre eux ont été hospitalisés et sont rentrés à domicile. L'âge médian de ces malades est de 4 ans.

Sur ces 21 personnes, 15 ont pu être interrogées à cette heure. Selon Santé publique France, les investigations menées les concernant ont mis en évidence la consommation de certains des produits Kinder en question. Six autres cas restent donc à étudier.

La souche génétique de salmonelle observée chez ces malades français est en tout cas la même que celle responsable d'une épidémie au Royaume-Uni et en Irlande, elle-même associée à la consommation de ces produits Kinder rappelés.

Les produits concernés

Ces rappels visent les lots de Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022.

Les lots de Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022 sont aussi concernés, de même que les lots de Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août. Enfin, les Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 2022 sont eux-aussi rappelés.

Ferrero conseille aux détenteurs de ces produits de ne pas les consommer et de prendre contact avec son équipe d'assistance au 08 00 65 36 53 ou par courrier à l'adresse [email protected]. S'ils souhaitent un remboursement, ils peuvent joindre une photo de l'emballage du produit concerné, montrant les différentes références (date limite de consommation, numéro de code barre).

Des symptômes à surveiller

Les intoxications alimentaires causées par les salmonelles entraînent des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre, dans les 48h qui suivent la consommation des produits contaminés.

A noter qu'une vigilance accrue est de rigueur pour les personnes fragiles : jeunes enfants, sujets immunodéprimés, femmes enceintes ou personnes âgées, qui peuvent développer des formes plus sérieuses. Les consommateurs qui ont ingéré les chocolats mentionnés ci-dessus et voient des symptômes apparaître sont invités à consulter un médecin sans délai, en lui expliquant la situation.

Santé publique France recommande par ailleurs de bien se laver les mains, avec de l'eau et du savon, après être allé aux toilettes, après avoir changé son enfant et avant de faire la cuisine. Ce, afin de limiter la transmission de personne à personne, en particulier au sein des foyers qui comptent de jeunes enfants.