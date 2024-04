Différences de prix dans les restaurants entre le midi et le soir : que dit la loi ?

Au restaurant, les prix affichés changent régulièrement entre les repas du midi et du soir. En cause : l’adaptation des restaurateurs à des clientèles différentes. Mais les professionnels ont-ils le droit d’augmenter leurs tarifs comme ils le souhaitent ? Voici ce que dit la loi.

Conformément au Code de la consommation, sauf exception (transport, livre, gaz ou encore électricité), les prix des biens et services sont librement fixés par les professionnels, y compris dans les restaurants. Cependant, ces prix doivent faire l'objet d'un affichage visible et lisible, et respecter certaines règles pour ne pas tromper le consommateur. Explications.

C’est une habitude pour les restaurateurs : proposer des prix attractifs le midi, le plus souvent avec des formules pour le déjeuner et une carte réduite, et des prix plus importants le soir, avec une carte plus fournie pour le dîner. Cette stratégie s’explique par la différence de clientèle qui fréquente les restaurants le midi et le soir. Pour le déjeuner, la clientèle est une clientèle d’affaires, dite de commodité, bien plus nombreuse que le soir. Avec un client, ou avec un collègue, le repas au restaurant est plus rapide et souvent plus régulier.

Et pour cause, les employés n’ont pas tous accès à des restaurants d’entreprise, alors les établissements se sont adaptés à cette clientèle d’affaires. Certains restaurants font ainsi le choix de proposer des menus différents, avec des plats du jour, et des menus ouverts à la clientèle du midi, en semaine uniquement. Le soir, la clientèle prend davantage son temps. Il s'agit d'une clientèle de loisirs, qui vient entre amis ou en famille pour se détendre.

Selon les professionnels, le repas du midi est un repas fonctionnel et alimentaire pour lequel la clientèle ne paierait pas autant et pas aussi souvent que pour un repas de loisir et de plaisir, le soir. Les restaurants ont bien compris cette logique de consommation et des menus et plats équivalents sont souvent fixés à des tarifs différents le midi et le soir.

Des règles d'affichage

Toutefois, les restaurants sont soumis à quelques règles. Les établissements doivent notamment afficher à l'extérieur le menu et la carte du jour pendant la durée du service (et au minimum à partir de 11h30 pour le déjeuner et 18h pour le dîner). Les mentions boisson comprise ou boisson non comprise pour le menu doivent y être écrites. Il est également impératif d’indiquer les horaires de services si certains menus ne sont servis qu'à certaines heures de la journée (par exemple : le midi seulement), et les prix, de manière claire et visible.

Par ailleurs, il est obligatoire d’utiliser dans le menu ou la carte, le nom exact des plats et des ingrédients. Ils ne doivent pas être trompeurs et doivent être les mêmes que ceux figurant sur la facture du fournisseur, puisque cela permet de justifier les prix. Par exemple, un bloc de foie gras ne doit pas être qualifié de foie gras sur la carte. Enfin, les restaurateurs doivent indiquer le pays d'origine de toutes les viandes (volaille, bœuf, porc, mouton) sur le menu ou en affichette, pour tout type de plat de viandes comme ingrédient de base ou de préparation à base de viande.

Pour terminer, la mention et le logo «fait maison» doivent signaler les plats fabriqués de façon artisanale dans des conditions précises, ce qui peut également justifier une tarification spéciale.