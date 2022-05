Pourquoi le bouchon du stylo Bic est-il percé d'un trou ?

Chaque stylo à bille Bic possède un petit orifice au niveau de la tête de son bouchon.

Ce trou a été ajouté à l’extrémité au début des années 1980 afin d’éviter à des personnes qui l’auraient ingéré accidentellement de s’étouffer. Ce trou permet en effet de laisser circuler l’air au cas où le bouchon resterait bloqué dans la gorge.

Un autre orifice est situé dans le corps hexagonal en plastique. Celui-ci a une autre fonction tout à fait importante car il permet de laisser passer l’air pour équilibrer la pression entre l’intérieur et l’extérieur du crayon. L’air pousse ainsi l’encre qui sort du stylo à bille à mesure que l’on écrit vers la pointe, et évite les fuites. S’il n’existait pas, l’encre ne sortirait plus de la mine.

Ce trou existe d’ailleurs depuis la commercialisation de ces modèles en 1950.

In fine, pour l’anecdote, «Bic» est la version raccourcie du nom du fondateur de la marque, le Français Marcel Bich, également appelé le baron Bic.