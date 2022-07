Le premier NBA Store à Paris est ouvert

Après Londres et Milan, c’est au tour de Paris d’accueillir un NBA Store. Un nouveau magasin situé au 20 boulevard Saint-Michel, dans le 5e arrondissement de la capitale, qui s’étale sur trois étages, et propose une large gamme de produits sous licence.

Au bonheur des fans. Depuis ce samedi 23 juillet, les mordus de NBA, la ligue américaine de basketball professionnel, ont rendez-vous au NBA Store situé au 20, boulevard Saint-Michel, dans le 5e arrondissement de Paris, pour découvrir la totalité des produits présents sur 300 mètres carrés de surface, et compilés sur trois étages.

Le premier magasin @NBASTORE ouvre à Paris !







20 Boulevard Saint-Michel, 75005 pic.twitter.com/estHvlhs7m — NBA France (@NBAFRANCE) July 23, 2022

Que ce soit la NBA ou la WNBA (ligue féminine), il est notamment possible de trouver des maillots, des casquettes, des bonnets, des t-shirts et autres vêtements, mais aussi des jouets et/ou des objets de collections des plus grandes marques : Nike, Mitchell & Ness, New Era ou Wilson. Ce nouveau magasin, le troisième à ouvrir en Europe après ceux de Londres et Milan, est ouvert à l’initiative de la ligue de basketball américaine et Fanatics, une plateforme sportive numérique et l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de produits sportifs sous licence. Il sera exploité par le géant de la distribution, Lids.

«Nous sommes ravis que Lids ouvre son premier magasin NBA à Paris, une ville où la passion pour notre ligue et le basket est immense, et qui continuera avec le prochain NBA Paris Game en janvier 2023», a déclaré Steve Griffiths, directeur des partenariats en Europe et au Moyen-Orient. «Avec Fanatics et Lids, cette nouvelle expérience d'achat interactive de la NBA nous permettra de mieux répondre aux besoins de notre base de fans croissante en France», poursuit-il.