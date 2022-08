Energie et bois de chauffage : attention à cette arnaque de plus en plus répandue

Alors que la facture de gaz et d’électricité a bondi en France ces dernières semaines en raison de la guerre en Ukraine, de nombreux Français se sont tournés vers le chauffage au bois. Si l’offre est en pleine expansion, les escroqueries entourant sa vente se sont également multipliées.

Une arnaque qui touche aussi bien les professionnels que les particuliers. Alors que les stocks de bois s’amenuisent et que les délais de livraison s’allongent chez certaines entreprises spécialisées, de plus en plus d’acheteurs de bois se tournent vers des sites proposant des offres à prix cassé.

Des sites frauduleux derrière les offres les plus attractives

Pourtant, les sites proposant les tarifs les plus attractifs sont aussi ceux qui sont les plus susceptibles de cacher une arnaque. Dans les faits, les victimes font leur commande en ligne, pensant être livrées rapidement mais une fois le paiement reçu, les escrocs ne donnent plus de signes de vie et plus aucun moyen n’est accessible pour les contacter.

Dans un entretien accordé à France 3 Normandie, une victime résidant à Ouistreham, dénommée Sylvie Durouge, a témoigné d’une escroquerie subie il y a quelques semaines. «J'ai commandé une palette de granulés en ligne qui n'est jamais arrivée», a expliqué cette dernière, avant de ne plus recevoir de nouvelles du vendeur. «C'est là que j'ai compris que je m'étais faite arnaquer».

Les escrocs usurpent l’identité de chefs d’entreprise

Une autre arnaque touche aussi les professionnels et les chefs d’entreprise. Pour cela, les escrocs se servent d’une société existante pour créer une fausse annonce sur des sites comme Leboncoin. Les arnaqueurs proposent ensuite des prix plus intéressants que l’entreprise dont elle a pris l’identité.

Pour témoigner de cette arnaque, David Duchamp, chef d’une entreprise de bois de chauffage, a expliqué avoir vu son nom sortir sur un site frauduleux sur internet alors qu’il ne fait pas de vente en ligne. «Je recevais plus de dix appels dans la journée. Ils me disaient j’ai payé cette somme, il faut me livrer. Pendant quelques mois, ça m'a fait une mauvaise réputation», a affirmé ce dernier sur TF1.

Comment éviter de se faire piéger ?

Pour les particuliers, la première chose à faire pour éviter de se faire piéger est de ne pas céder à la tentation d’une vente bien plus avantageuse que les prix du marché. D’autant plus si la livraison annoncée est très rapide pour le volume de bois demandé.

L’autre point à surveiller est la méthode de paiement. Si le site frauduleux vous propose de payer en mandat cash ou en virement bancaire, cela doit vous interpeler car la traçabilité est moindre.

Enfin, les mentions légales du site vendeur peuvent être vérifiées si vous avez le moindre doute sur la fiabilité de l’entreprise. Pour être totalement sûr de ne pas subir la moindre escroquerie, il est enfin conseillé de vous rendre chez des enseignes réputées et fiables, ayant une expérience confirmée en France ou à l'étranger.