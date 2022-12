Noël 2022 : voici les coffrets d'alcools et spiritueux à mettre sous le sapin cette année

Une belle bouteille fait souvent plaisir à un épicurien. Comme chaque année, les alcooliers ont retroussé leurs manches pour proposer de beaux coffrets. Voici notre sélection, à consommer avec modération, bien sûr.

Les Tequilas et mezcal Casamigos

Photo : Cédric Cannezza pour Casamigos

Des alcools très «caliente» pour le grand froid. La maison Casamigos, cofondée par George Clooney en 2013, propose trois types de Tequila (Tequila Blanco, Añejo et Reposado) et une variété de Mezcal. Le mezcal, notamment, est fabriqué de manière artisanale dans le Sud du Mexique. Il est produit à partir d’agaves 100% de type Espadin, selon un procédé qui permet de mettre en valeur des arômes équilibrés et fruités.

Gamme de Tequilas et Mezcal Casamigos, à partir de 65 €

Manifest, de jägermeister

Jägermeister ajoute une corde à son arc, avec Manifest. Cette nouvelle liqueur aux herbes s’adresse aux amateurs de spiritueux avec la promesse d’une expérience gustative étonnante. Une bouteille qui sera tout à fait à sa place lors d'un repas de fin d’année, puisque Manifest peut être servie sec de différentes manières : légèrement frais, en long drink avec du ginger ale, ou encore en cocktail.

Manifest, Jägermeister, 31,40 €

TEQUILA PATRON

Pour les fêtes de fin d’année, la marque Tequila Patron présente un coffret composé d’une bouteille de Tequila Patron Silver et d’un verre à cocktail décoré de lignes qui évoquent l’agave bleue Weber, matière première de ce spiritueux. Les amateurs trouveront aussi la recette du Paloma, mêlant alcool et jus de citron vert et de pamplemousse.

Coffret Tequila Patron, 56 €

Cocktails «Prêts à déguster», le barteleur

Artiste des saveurs, le Barteleur a revisité de grands classiques du cocktail pour les proposer en version «Prêt à déguster». Quatre ont été créés pour l'occasion, et l'illustrateur Itchi a imaginé un écrin coloré et festif pour chacun d'entre eux, en rendant hommage à leurs villes d'origine. Le Manhattan, New-yorkais par excellence, est un cocktail glamour qui vit au rythme de la ville qui ne dort jamais. La base du breuvage (Whisky, Vermouth et bitter) a été cette fois-ci agrémenté de notes vanillées et miélées, mêlées aux fruits rouges, pour une redécouverte totale.

Cocktails prêts à déguster : Manhattan, Hanky panky, Mai Tai et Negroni, de 35,90 à 44,90 € la bouteille

Coffrets whisky Octomore

Octomore, c'est une gamme de trois whiskies écossais puissants. Ce goût de fumé prononcé vient de la tourbe, utilisée comme combustible pendant le séchage des grains d'orge constituant le malt. Ces trois variétés de grande qualité sont élaborés à partir de céréales récoltées sur des terroirs spécifiques, notamment la ferme Octomore sur l'île d'Islay. Les 13.1, 13.2 et 13,.3 sont tous de très grande qualité, d'où leur prix, et ils se distinguent essentiellement par leurs méthodes de vieillissements.

Coffrets Whisky Octomore 13.1, 13.2 et 13.3, de 190 à 249 €

ST-GERMAIN X ALEXIS MABILLE

La liqueur française élaborée à partir de fleurs fraîches de sureau s’associe cette année avec le styliste Alexis Mabille pour un coffret en édition limitée, au graphisme inspiré des années 1930. A l’intérieur de cet écrin élégant, doré et bleuté, une bouteille de St-Germain, une pince à ingrédients très chic et des pétales d’or déposés dans une petite boîte. Tout le nécessaire pour réaliser le pétillant St-Germain Royal à base de champagne.

Coffret Liqueur St-Germain x Alexis Mabille, 65 €

la bouteille «l'Unique» de cointreau

Pa la refonte de sa bouteille à la forme carrée si emblématique, la liqueur Cointreau rend hommage à son glorieux passé. Sur l'étiquette de «L'unique», la Maison Cointreau a tenu à mettre en avant pour la première fois l'orange, le fruit qui est au cœur de son identité, tout en conservant un esprit vintage. Il y a également de multiples références à l'art du cocktail, très important pour Cointreau.

Nouvelle bouteille de Cointreau, 23,60 €

Coffret cocktail Buffalo Trace

Si vous souhaitez devenir un parfait bartender, le coffret de Buffalo Trace est fait pour vous. Avec cette bouteille emblématique de bourbon, intense et gourmet, sont proposées trois recettes originales pour concocter des cocktails à la maison. A la carte : le Buffalo Lemonade, le Kentucky Mule et le Ginger Buffalo. On retrouve aussi un verre long drink et un doseur.

Coffret kit cocktail Buffalo Trace, 29,90 €

Whisky Monkey Shoulder, édition Smokey monkey

Le whisky tourbé qui ne se prend pas au sérieux. Chez les Ecossais de Monkey Shoulder, le spiritueux se déguste sans chichis, et notamment au shaker. Dans cette jolie bouteille, on trouve un mélange parfaitement équilibré de trois single malt, qui devrait satisfaire les palais aguerris comme les plus novices. Et même en cocktail, puisque Smokey Monkey peut se déguster avec des glaçons, agrémenté de jus de citron et de sirop miel/gingembre.

Whisky Monkey Shoulder édition smokey monkey, 27,90 €

coffret the Botanist

A l’origine du gin unique The Botanist, quelque 22 plantes sauvages et locales toutes cueillies et infusées sur l’île d’Islay, en Ecosse. Les noms en latin de ces feuilles, pétales et baies sont inscrits sur le verre vendu avec l’iconique bouteille dans un coffret de fêtes. Les puristes apprécieront cette senteur complexe, florale et végétale.

Coffret Gin The Botanist, 45 €

Coffret «A tale of The forest» de Glenmorangie

Un whisky inédit, inspiré par l'univers de la forêt et des sous-bois. Voici l'édition limitée que propose le spécialiste écossais Glenmorangie pour cette fin d'année. Baptisé «A Tale of The Forest», ce single malt dévoile des notes de pin, de genévrier et d'un filet de fumé. Il est en outre vendu dans un écrin très réussi, illustré avec talent par l’artiste thaïlandaise Pomme Chan.

Whisky Glenmorangie «A Tale of The Forest», 89 €

coffret Cognac Rémy Martin

La grande maison de Cognac Rémy Martin propose plusieurs expériences pour cette fin d'année. Elle présente par exemple un coffret réunissant la bouteille 1738 et le shaker assorti.

La marque commercialise par ailleurs un produit encore plus premium : le coffret d'excellence Rémy Martin XO Excellence, disponible en seulement 24 exemplaires, au prix de 210 euros.

Coffret Cognac Accord royal 1738, Rémy Martin, 60 € et XO Excellence, 200 €

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération