Noël 2022 : Voici les plus beaux chocolats à offrir

Quand les idées manquent, le chocolat est la solution parfaite pour un petit cadeau qui fera plaisir. Chaque année les grandes maisons proposent de nouvelles créations gourmandes qui ne demandent qu’à être croquées. Voici une sélection des meilleurs chocolats à offrir.

Pierre Marcolini

Ce joli coffret-sapin est rempli de grelots qui se déclinent en trois recettes : praliné noisette et baies d’airelle, praliné pistache et baies de canneberge, crème de nougat et baies d’épine-vinette.

Pierre Marcolini, Le sapin de grelots, 14,90 €

Edwart

L’imagination du chocolatier Edwart semble sans limite. La nouvelle collection de Noël nous plonge dans l’univers du conte «Casse-Noisette» avec notamment son soldat de bois. Et c’est un chocolat grand cru de Tanzanie qui a servi dans sa préparation.

Edwart chocolatier, Casse-Noisette, 42 € les 290g

©the_travel_buds

Alain Ducasse

Quand il ne travaille pas à définir ce que sera l’alimentation de demain, le célèbre chef Alain Ducasse aime déguster ses chocolats conçus dans la manufacture qui porte son nom. Cette année, un Hexa-éléphant d’Asie se décline en version noir ou au lait. Il cache dans son dos tout une série de fruits secs, à la façon d’un mendiant.

La Manufacture de chocolat Alain Ducasse, Héxa-éléphant, 26 €

©Atelier Mai 98

Jade Genin

Jade Genin, la fille du grand chocolatier du même nom, vient de lancer sa propre marque. Ses chocolats sont comme des petites bombes avec des gouts percutants qui explosent rapidement en bouche. Leur forme pyramidale est inspirée de l'obélisque de la Concorde.

Jade Genin, boite de 15 pyramidions, 15 €

©thomas_duval

Patrick Roger

Ce beau sapin est disponible dans les boutiques Patrick Roger. Au chocolat noir ou au lait, il est recouvert d’oranges confites, de raisins secs et de batônnets d’amandes caramélisées.

Patrick Roger, Sapin, à partir de 30 €

Retrouvez toutes sélections de Noël 2022 ici