Communes : pourquoi le prix de l'eau va-t-il lui aussi augmenter ?

Après l’électricité et le gaz, l’eau va également connaître une hausse significative de ses prix dans les communes françaises. En cause, la guerre en Ukraine a accéléré l’inflation et provoqué une envolée des prix de l’énergie.

Un nouveau coup dur pour le porte-monnaie des Français. Pointée du doigt, l’inflation déjà observée sur les prix de l’électricité et du gaz va également se répercuter sur l’eau en 2023. Les machines, les pompes et les produits, particulièrement gourmands en énergie pour traiter l’eau, ont en effet vu leur coût grimper de 10 à 30 % cette année.

«Nous avons prévu un plan d’investissements de 107 millions d’euros. Mais, en plus de la convergence tarifaire que nous commençons cette année pour que tous paient le même prix, l’inflation a perturbé nos plans. C’est elle qui fait gonfler la facture», a expliqué Thierry Gallard, le président du syndicat de l’eau de l’Anjou, dans les colonne du Parisien.

Des hausses de plus de 10 % dans certaines villes

De multiples collectivités et syndicats des eaux français ont voté fin 2022 une augmentation des tarifs pour cette nouvelle année. Elle devrait notamment atteindre 9,5 % à Roubaix (Nord), 10 % à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et 11 % à Thouars (Deux-Sèvres). À Clermont-Ferrand, la facture d’eau a déjà quasiment triplé entre 2021 et 2022, passant de 2,4 à 6,4 millions d’euros en douze mois.

Pour endiguer cette flambée des prix, certaines associations d’élus ont réclamé une aide gouvernementale permettant d’alléger la facture énergétique des communes. En effet, les réseaux à la tête de la gestion de l’eau ne sont pas couverts par le bouclier tarifaire mis en place par l’Etat.