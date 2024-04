Rappel de produit : attention, ce jouet pour enfant présente un risque de blessures et d'ingestion de petites pièces

Un jouet pour enfant a été listé, ce mardi 30 avril, par le site Rappel Conso en raison d'un risque de blessure et d'ingestion de petites pièces pouvant provoquer des blessures conséquentes.

C’est un rappel national pour la sécurité des plus jeunes. Ce mardi 30 avril, le site gouvernemental Rappel Conso a émis un rappel de produit pour un jouet destiné aux enfants en raison d’un risque pour leur sécurité.

D’après les informations indiquées sur la fiche du rappel, le jouet concerné est un xylophone en bois de la marque «Lili Jouets» et dont le lot est le suivant : E21GT4075.

Ce produit, vendu par Maxxilot et Destock Tout, représentent un risque de blessures et d’ingestion de petites pièces en raison de petits éléments pouvant se détacher, ainsi que d’une pointe acérée dangereuse et accessible.

Le site gouvernemental recommande fortement de ne plus utiliser le produit et de le rapporter au point de vente pour un remboursement.