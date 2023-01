Crise énergétique : le zoo de Pairi Daiza a enregistré une hausse des abandons de reptiles

En Belgique, le parc zoologique de Pairi Daiza a enregistré une hausse des abandons de reptiles et amphibiens. La crise énergétique est invoquée par les propriétaires de ces animaux.

Par ricochet, l'augmentation du coût de l'énergie touche également les animaux de compagnie. Ce lundi 16 janvier, le parc zoologique belge de Pairi Daiza a alerté sur le nombre grandissant d'abandons de reptiles et amphibiens. Ces animaux ont besoin d'équipements tels que des pompes et des lampes chauffantes et leurs propriétaires invoquent la crise énergétique pour justifier leur décision.

Sur Facebook, le parc a expliqué avoir recueilli 741 reptiles et amphibiens en 2022, contre 623 l'année précédente. Ces animaux ont été «abandonnés par leurs propriétaires ou saisis par les autorités». Ils ont été placés dans le refuge de la Pairi Daiza Foundation, qui enregistre ainsi «un triste record».

«C'est la crise énergétique qui a été le motif le plus souvent donné par les propriétaires qui souhaitaient confier leurs tortues au refuge, a développé l'équipe du zoo. Ils sont nombreux à ne pas mesurer les besoins très spécifiques liés à la vie quotidienne de ces espèces. Pompes, lampes chauffantes, nourriture, soins vétérinaires…».

Si le refuge de la Fondation est en mesure d'offrir «une retraite paisible» à ces reptiles et amphibiens, le zoo insiste néanmoins sur la nécessité de se voir confier moins d'animaux à l'avenir.

«Pour leur bien-être et pour le vôtre, réfléchissez à deux fois avant d'acquérir une tortue, un lézard, un serpent...», a recommandé le parc zoologique de Pairi Daiza. Face à cet afflux d'abandons, son équipe met en garde : «l'acquisition d'un tel animal s'accompagne de grandes responsabilités».