Inflation : plusieurs marques retirées d’un supermarché en raison d’une hausse de prix jugée «injustifiée»

Le distributeur belge Colryut, présent dans l’est de la France, a décidé d’enlever de ses rayons certains produits de marques connues en raison d'une augmentation de prix qu'il juge «injustifiée».

La hausse de trop. Le distributeur belge Colryut présent dans l'est de la France a décidé de retirer de ses rayons des boites de gâteaux de marques connues : «Actuellement, il n'y a pas de nouvel approvisionnement en produits de ce groupe et cela sera également perceptible dans nos magasins Colruyt et OKay», a déclaré le distributeur dans un communiqué.

Et pour cause : le distributeur accuse plusieurs marques d’avoir augmenté de façon «injustifiée» les prix de leurs produits.

Le distributeur Colryut assure que le groupe en question a sollicité une nouvelle augmentation des prix, alors qu’un accord avait déjà été finalisé pour 2023.

Le contexte d'inflation galopante tend les rapports entre les distributeurs et les groupes alimentaires. Ils avancent vouloir maintenir des prix bas, tout en préservant leurs marges.