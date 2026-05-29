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L'inflation est en hausse de 2,4% sur un an en mai, indique l'Insee

Cette hausse s'explique par une accélération des prix de l'énergie. [AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'inflation a été mesurée en hausse de 2,4% sur un an en mai, a indiqué l'Insee ce vendredi. Le gouvernement «reste vigilant, sans céder à l'alarmisme». 

Une nouvelle qui ne plaira pas au porte-monnaie des ménages. Les prix à la consommation en France ont augmenté de 2,4% sur un an en mai, après 2,2% en avril, a indiqué l'Insee dans une estimation provisoire publiée ce vendredi.  

Cette hausse s'explique par une accélération des prix de l'énergie. En effet, ces derniers ont augmenté de 16,8% en mai sur un an, après 14,3% en avril, portés ce mois-ci par une hausse des prix du gaz.

Prix à la consommation en hausse

Dans le détail, selon cette estimation, les prix des services accélèrent sur un an (+2%), les prix de l’alimentation évoluent sur un an au même rythme qu'en avril (+1,2%), comme ceux des produits manufacturés (-0,6%) et du tabac (+3,2%).

Sur un mois, les prix à la consommation sont en hausse pour le quatrième mois consécutif, à 0,1% (après 1,0% en avril).

Résultats définitifs publiés en juin

Cette nouvelle augmentation des prix découle également de la hausse des prix de l’alimentation, «particulièrement de ceux des produits frais», a précisé l'Insee.

Les prix des produits manufacturés augmentent, eux, légèrement sur un mois, tandis que ceux des services sont stables, comme ceux du tabac.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet la comparaison entre les pays de la zone euro, a augmenté de 2,8% sur un an en mai, après +2,5% sur un an en avril.

Sur le même sujet SMIC : voici l'augmentation prévue en juin, si l'inflation se confirme Lire

Les résultats définitifs de l'inflation en France seront publiés le 12 juin, a indiqué l'Insee. 

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