Gaspillage alimentaire : les 18-24 ans en première place selon une étude

Une étude sur le gaspillage alimentaire dévoilée ce jeudi 22 juin révèle que les jeunes adultes de 18 à 24 ans jettent beaucoup plus d’aliments que les autres tranches d’âge.

Un résultat déroutant. Si le gaspillage alimentaire semble avoir un peu reculé depuis 2022, une étude publiée jeudi 22 juin par Smartway et OpinionWay révèle son lot de surprise.

Et pour cause, les jeunes de 18 à 24 ans sont beaucoup moins vigilants que leurs aînés sur le gâchis alimentaire, et sont 44% à jeter des fruits une fois par mois, comparé aux 65 ans et plus, qui sont à 21%.

«Le ratio est encore plus fort concernant les plats non terminés - 47% vs 13% - ou les produits emballés - 33% vs 8%», peut-on lire dans le communiqué de Smartway publié ce jeudi.

Aussi, l’étude a révélé que ce sont les foyers les plus modestes qui jettent le plus. 45% des foyers qui affichent un niveau de revenus inférieurs à 1.000 euros mensuels jettent des légumes contre 26% des foyers affichant un niveau de revenus égal ou supérieur à 3.500 euros. Le constat est le même concernant les produits laitiers (37% vs 15%) et les produits en conserve (34% vs 11%).

7% des 18-24 ans jettent un produit proche de la date limite contre 1% des plus âgés

Mais quid des raisons qui amènent les Français à jeter un aliment ? 16% des répondants reconnaissent manquer de prévoyance et cuisiner ou acheter en trop grande quantité. 59% mentionnent un mauvais goût, une mauvaise odeur, ou l’état «abîmé» d’un produit, tandis que 29% évoquent une date limite de consommation proche ou dépassée.

En se penchant un peu, l’étude démontre un fossé générationnel sur les motifs amenant à jeter. Ainsi, 42% des 18-24 ans déclarent jeter un produit en raison d’une date de péremption dépassée, contre 20% des 65 ans et plus.

Aussi, 17% des plus jeunes jettent pour avoir cuisiné en trop grande quantité, ils ne sont que 8% des 65 ans et +.

Chez les 18-24 ans, 7% vont jeter un produit qui approche de sa date de péremption, contre 1% des plus âgés : «Ces derniers sont 31% à affirmer ne jamais jeter de produits, contre 17% des plus jeunes», indique Smartway.