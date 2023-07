Été 2023 : voici les dispositifs pour réduire sa facture en vacances

Afin d’aider les Français les plus défavorisés à partir en vacances cet été, de nombreux dispositifs parfois méconnus existent pour leur permettre de faire des économies, sur leur logement estival ou le transport pour s’y rendre.

Des dispositifs bienvenus alors que l’inflation augmente dans l’Hexagone. Afin d'aider plus de Français à partir en vacances cet été, l’État met en place de nombreux dispositifs parfois méconnus pour leur permettre de faire des économies sur leur logement estival ou le transport pour s’y rendre.

Le dispositif VACAF

Les bénéficiaires des aides de la Caisse d’allocations familiales (CAF) ont accès au dispositif VACAF, à savoir une aide aux vacances pour le bénéficiaire et sa famille, possible dans 3.000 villages vacances et campings labellisés. Ce dernier se décline en deux catégories : les AVE (aide aux vacances enfants) et les AVF (aide aux vacances familles).

#Vacaf





Vous êtes bénéficiaire de l'aide aux vacances familles #AVF ou de l'aide aux vacances enfants #AVE ?





La Caf vous explique comment utiliser vos droits aux vacances 2023

Pour avoir droit à l’un ou l’autre de ces dispositifs, il faut toucher une prestation sociale de la CAF ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), avoir au moins un enfant et avoir un quotient familial inférieur ou égal à 700 euros.

La première, basée sur le tiers payant, permet de financer une partie des vacances scolaires de l'enfant si celui-ci part en camp ou en colonie de vacances. Selon le quotient familial, cette aide peut financer 40 à 70% du tarif du séjour choisi, selon La Dépêche du Midi.

La seconde, calculée grâce au quotient familial de l’année en cours, peut prendre en charge jusqu'à 65 % du prix d’une semaine de vacances, dans la limite de 550 euros au maximum.

Le dispositif «Départ 18:25»

Dans la même veine, l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) propose aux jeunes de 18 à 25 ans résidant en France le dispositif «Départ 18 : 25». L'aide couvre jusqu'à 80 % du coût du séjour, dans la limite de 250 euros, pour un hébergement à la mer, à la montagne ou en ville, en France ou en Europe, parmi une sélection de séjours, selon service-public.fr.

Départ 18:25 vous propose toute l'année un large choix de séjours adaptés à votre budget : vacances en France ou dans les pays de l'Union européenne, semaine à la mer ou à la montagne, week-end en ville …





Alors profitez-en et rendez-vous sur https://t.co/vX9AOMAVYe pic.twitter.com/igxRlGH4tP — MILOS 28 (@28_milos) July 6, 2023

Pour y accéder, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 17.280 euros par an pour une part fiscale, ou avoir signé un statut particulier. Cela regroupe des catégories variées comme les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation depuis moins de trois mois, les étudiants boursiers, les titulaires d’un emploi d’avenir ou d’un contrat de génération.

Le «billet congés annuels» de la SNCF

Fortement méconnu, le «billet congés annuels» est accessible pour tous les Français âgés de moins de 21 ans, une fois chaque année. Crée en 1936, ce dispositif propose une réduction de 25 à 50% sur un trajet de 200 kilomètres au minimum en seconde classe.

Pour y avoir droit, il faut simplement remplir un formulaire disponible en ligne ou en gare, puis le faire signer par son employeur avant de retourner le faire valider en gare.