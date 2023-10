Repas de fêtes : pourquoi le saumon et la truite fumés coûteront-ils plus cher ?

Après une hausse significative de 10% en 2022, le prix du saumon et de la truite pour la période des fêtes de fin d'année devrait encore augmenter en 2023 d'après la filière.

Ils font partie des grands classiques sur les tables lors des repas de la période des fêtes de fin d’année, mais ils coûteront plus cher que l’an passé. Le saumon et la truite fumés subissent les effets de l’inflation de plein fouet. On attend une hausse des prix d’environ 5% par rapport à 2022.

Au cours d’une conférence de presse qui s’est tenue à Paris, Jacques Trottier, président du groupe saumon et truite fumés des Entreprises du Traiteur Frais (ETF), a annoncé que l’augmentation du prix de la tranche de saumon fumé de 40 grammes devrait être dans une fourchette comprise «entre 5 et 10 centimes».

Selon lui, l’augmentation serait «deux fois moins forte» que celle connue en 2022, où la hausse des prix était d’environ 10%. Mais malgré cette nouvelle hausse des prix et le fait que le coût du saumon fumé, principalement importé de Norvège, soit plus important «que l’an dernier à la même période», le secteur ne semble pas inquiet.

Le saumon, un indémodable des repas de fin d'année

Cette tranquillité d’esprit s’expliquerait par l’importance des repas des fêtes de fin d’année chez les ménages français. Également directeur de Labeyrie Fine Foods, Jacques Trottier a indiqué que les achats des ménages étaient en «hausse de de 8 % en valeur sur le mois de décembre 2022 pour le saumon et de 2,2 % pour la truite». «Un moment sanctuarisé», selon ses propos.

D’après les données d’ETF, le chiffre d’affaires réalisé par les 30 entreprises françaises de fumage était en hausse de 8,8% sur 1 an en 2022, avec près de 776 millions d’euros, dont 613 millions rien que pour le saumon.