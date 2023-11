Mc Donald's : la chaîne de fast food lance des chaussures Crocs inédites

Les marques McDonald's et Crocs se sont associées en proposant une collection de quatre modèles de chaussures inédites et colorées. La vente ouvrira ce soir à 19h.

Après les bottes de cowboy, Crocs, la marque de sandales bien connue, s'est lancée dans une nouvelle collaboration qui s'annonce riche en couleurs. Si de premier abord, Crocs et le fast-food américain McDonald's ne semblent rien avoir en commun, une chose les rallie tout de même : leur slogan «Venez comme vous êtes». La collection inédite est composée de quatre modèles de chaussures, des chaussettes, et des pins Jibbitz, mis en vente ce mardi 14 novembre à 19h, heure française, dans le monde entier.

La chaussure principale porte les couleurs flash rouge et jaune, en clin d’œil aux couleurs de la chaîne de restauration rapide. Ces modèles sont accompagnés d’une paire de chaussettes et de nombreuses sortes de pins en forme de nuggets, de frites, de Big Mac... pour personnaliser la sandale comme on le souhaite.

des modèles vintages

Les autres modèles sont plus vintage. Ils représentent les personnages de McDonaldland datant de la stratégie marketing de la marque entre 1970 et 2003 : Grimace, Birdie, Hamburglar. Crocs a choisi également de mettre en avant le modèle d'une chaussure doublée d'une épaisse couche de duvet, la Cozzzy Sandal, idéal pour la période hivernale.

Le site officiel de Crocs proposera cette offre. Les chaussures coûtent 75 euros chacune et il faut compter 20 euros pour les chaussettes. Attention, il se pourrait qu’au bout de quelques heures les stocks soient déjà en rupture.

Une partie reversée à la Ronald McDonald House Charities, une association qui vient en aide aux enfants malades.