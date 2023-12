Chèque énergie : les habitants des HLM pourront bientôt l'utiliser pour régler une nouvelle facture

Pour permettre aux habitants des HLM de régler leur facture de chauffage avec le chèque énergie, Agnès Pannier-Runacher a annoncé ce mercredi avoir porté un amendement au projet de loi de finances de 2024.

La ministre de le Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, veut mettre fin à une «aberration» qui concerne un million de ménages français. Ce mercredi 6 décembre, elle a déploré le fait que les habitants des HLM ne peuvent actuellement pas utiliser leur chèque énergie pour régler leurs charges de chauffage». Un amendement a été porté lundi au projet de loi de finances 2024 pour corriger cela.

Aujourd'hui le chèque énergie peut être utilisé pour payer l'électricité mais pas la facture de chauffage. Une situation «inacceptable» selon Agnès Pannier-Runacher qui compte porter «jusqu'au bout le fait que ce chèque énergie puisse permettre aux habitants des HLM de diminuer leur facture d'énergie au travers d'une diminution de leurs charges».

Délivré depuis 2018 aux 20% de ménages les plus modestes, le chèque énergie affiche un montant qui varie de 48 à 277 euros. Il concerne quelque 5,8 millions de foyers français qui le reçoivent une fois par an, au printemps. D'après la ministre, il est utilisé «à plus de 80%», ce qui en fait l'un des dispositifs au «taux de non-recours» le plus faible.

Plusieurs aides supplémentaires créées

Fin 2022, un chèque exceptionnel de 100 à 200 euros est venu s'ajouter pour 12 millions de ménages. En complément, et sous conditions de ressources également, un chèque fioul de 100 à 200 euros, une aide de 50 à 200 euros pour ceux qui se chauffent au bois et une indemnité carburant de 100 euros pour les travailleurs modestes ont également été créés.

En parallèle, le gouvernement a aussi limité la hausse des tarifs de vente d'électricité à 15% en 2023, après 4% en 2022. Ces différentes mesures ont permis à la France d'afficher le taux d'inflation le plus faible de la zone euro l'an dernier, au prix net de 43 milliards d'euros sur deux ans.