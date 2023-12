Voici l'heure à laquelle lancer son lave-vaisselle pour faire des économies d'énergie

Afin de réduire votre facture d’électricité, il suffit de respecter certains horaires avant de mettre en route votre lave-vaisselle.

Le lave-vaisselle est un appareil des plus énergivores de la maison, surtout si votre famille est nombreuse et que vous devez le faire tourner régulièrement. En moyenne, le lave-vaisselle consomme entre 10 et 20 litres d’eau et 1kWh d’électricité par lavage. Mais avec un peu d’organisation, vous pouvez aller jusqu’à 25% de réduction d’électricité par an sur cet appareil.

respecter les heures creuses

Afin d’économiser de l’énergie, il est conseillé de faire tourner son lave-vaisselle pendant les heures creuses. Certains appareils sont équipés d’une fonctionnalité «lancement différé» qui permet de programmer à l’avance le lancement.

Les heures creuses se situent généralement entre 12h et 15h et entre 20h et 7h. Votre contrat d'électricité doit le préciser ainsi que votre espace client sur le site internet de votre fournisseur. Surtout, il faut éviter les pics de consommation entre 18h et 20h qui peuvent faire exploser votre facture d’électricité.

D’autres astuces sont recommandées. Il est conseillé de remplir au maximum son lave-vaisselle pour gaspiller le moins possible et de programmer la machine en mode «éco» pour optimiser les énergies.