Noël 2023 : Colissimo, Chronopost, Fnac, Amazon… Voici la date limite de commande pour être livré avant le réveillon

Pour être sûr d’avoir ses cadeaux et autres colis de Noël au pied du sapin en temps et en heure, il faut s’organiser. Voici les dates limites à connaître, fixées par les grandes enseignes de commerces en ligne et plates-formes de livraison.

Une fête de Noël réussie est une affaire de temps. D'autant plus que face à l’afflux des commandes de dernière minute, nombreux sont ceux qui craignent de ne pas recevoir leurs colis avant le 24 décembre.

Pour se donner le maximum de chances d'être livré avant le réveillon, la plupart des boutiques en ligne ont inscrit leur estimation du temps de livraison sur leur site. Le point en détail.

Fnac

En moyenne, la grande enseigne tricolore prévoit une exportation rapide de deux ou trois jours ouvrés (à domicile ou en point retrait). Il faut donc commander avant le 19 décembre à 23h59. Pour recevoir le colis le lendemain, il est possible d'effectuer une livraison express dont la date limite est fixée au 21 décembre à 18h.

Vinted

La célèbre enseigne de seconde main a imposé aux vendeurs un délai de cinq jours pour envoyer les colis. Afin de recevoir les cadeaux avant Noël, il faudrait commander jusqu'au mardi 19 décembre maximum.

King Jouet

Avec King Jouet, vous avez jusqu’au 20 décembre, minuit, pour commander et recevoir à temps les jouets de vos enfants.

Cdiscount

Pour tous les produits inscrits «livraison garantie avant Noël» de Cdiscount, les colis arriveront à temps. Pour les autres, il faut commander avant le 20 décembre, midi, pour une livraison à domicile et avant le 18 décembre, 23h59, en point retrait.

Pour une livraison express, vous pouvez commander jusqu’au vendredi 22 décembre, 14h, pour une livraison à domicile et au jeudi 21 décembre, 14h, pour une livraison en point relais.

Amazon

Sous chaque produit, la plate-forme indique au préalable la date estimée pour la livraison du colis. Ceux qui sont abonnés à Amazon Prime ont plus de marge pour commander.

La Redoute

Si vous commandez avant le 20 décembre, l’entreprise garantie la livraison du colis au 24 décembre, avant midi, en point relais.

Colissimo

La date limite est fixée au 21 décembre pour recevoir le colis le samedi 23 décembre dans la matinée.

Chronopost

Chronopost assure une livraison avant Noël pour toutes les commandes passées avant le vendredi 22 décembre, livrées à domicile et le samedi 23 décembre, livrées en point relais.

Pour les entreprises de livraison, les dernières semaines de décembre constituent la «Peak Period» (la période de pointe). Des dizaines de millions de colis sont envoyés. Colissimo, par exemple, a estimé en envoyer plus de 106 millions pour Noël.