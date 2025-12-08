Noël 2025 : 38% des Français achèteront leurs cadeaux à la dernière minute, selon un sondage

Alors que Noël approche à grands pas, certains Français n’ont pas encore finalisé les achats qui feront plaisir à leurs proches. Cette année, ils sont même 38% à avoir prévu d’acheter leurs cadeaux à la dernière minute, selon un sondage.

Le rush du Black Friday semble bien loin. Particulièrement populaire en 2025, la période de promotion de fin novembre a séduit de nombreux Français qui ont su profiter des réductions pour faire leur shopping. Dont les emplettes de Noël pour 13% des Français interrogés.

Mais en ce qui concerne les cadeaux de Noël, ils sont 38% à avoir choisi de s’en occuper à la dernière minute, soit dans la semaine qui précède le 25 décembre. C’est ce que révèle un sondage réalisé pour Ankorstore, spécialiste de vente en gros, par Yougov en ligne du 13 au 15 octobre 2025 auprès d’un échantillon national de plus de 2.000 personnes âgées de 18 ans et plus.

Ces retardataires sont d’autant plus représentés parmi les jeunes, puisqu’une personne âgée de moins de 35 ans sur deux a prévu de faire ses achats à la dernière minute. Une pratique bénéfique pour les petits commerces : 67% des consommateurs retardataires de tous âges vont privilégier des commerces de proximité. Ce chiffre grimpe à 81% pour les plus de 55 ans.

Une pratique qui varie en fonction de plusieurs facteurs

Plusieurs raisons sont mises en avant quant à la volonté d’acheter à la dernière minute. Si pour 35% des Français interrogés, c’est l’indécision ou la difficulté à trouver une bonne idée de cadeau qui les bloque, 28% attendent une rentrée d’argent ou des réductions sur ce qui leur a tapé dans l'œil. Mais il y a également une tendance de genre : les femmes, à 68%, n’attendent pas le dernier moment, contre 56% des hommes.

Mais ces habitudes diffèrent également en fonction des régions. En Ile-de-France, 45% des Français interrogés sont adeptes du «last-minute». Suivis de près par les habitants de Bourgogne-Franche-Comté (41%) puis des Hauts-de-France (40%). Contrairement aux régions à l’Ouest qui préfèrent beaucoup plus s’organiser en amont : 66% des Normands et des Ligériens s’y prennent en avance, tout comme 68% des Bretons.

Malgré tout, 14% des sondés déclarent volontairement acheter au dernier moment, par préférence.