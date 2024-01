Rappel de produit : attention, ces brochettes peuvent contenir des salmonelles

Ce jeudi 25 janvier, le site gouvernemental Rappel conso a émis un rappel de produit au sujet de brochettes de dinde halal vendues en vrac au rayon boucherie de certains supermarchés de France.

Il ne faudra surtout pas consommer ces brochettes, sous peine de tomber (très) malade. Ce jeudi, comme l’a indiqué Rappel conso, le site des alertes de produits dangereux, deux lots de brochettes de dinde pur viande halal de 5kg fabriqués dans l’usine agroalimentaire Corico, ont été rappelés. Ils sont suspectés d'avoir été contaminés par l’agent responsable de la salmonellose, la salmonelle.

#RappelProduit Brochette de dinde pur viande - Neutre / Halal





Risques : Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose)





Motif : Présence de salmonelle dans une matière premièrehttps://t.co/tXpqVbEQ4k pic.twitter.com/sN4pTSknP7 — RappelConso (@RappelConso) January 25, 2024

Un remboursement proposé

Plus précisément, ce sont deux lots 9774000016 portant les codes-barres 3276445003006 et 3276445000005 qui sont concernés par ce rappel de produit. Leur date limite de consommation a été fixée au 30 janvier 2024 et les lots ont été commercialisés entre le 18 et le 23 janvier. Ils ne doivent surtout pas être consommés.

Comme le rappelle le site du gouvernement, consommer un produit infecté par la salmonelle peut s'avérer dangereux pour la santé. En effet, les salmonelles provoquent des toxi-infections qui peuvent se traduire par des troubles gastro-intestinaux parfois accompagnés de maux de tête et de fièvre «6h à 72h après la consommation des produits contaminés».

En ramenant les produits concernés en magasin, il sera possible de se les faire rembourser. Et d’éviter l’intoxication alimentaire, parfois violente pour les enfants et les femmes enceintes.