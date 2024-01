Prix de l'électricité, tarifs du gaz, Livrets d'épargne… Tout ce qui change au 1er février

Ce jeudi 1er février va s'accompagner d'un certain nombre de changements impactant le budget des Français. Electricité, gaz, livrets d'épargne... Tour d’horizon des différentes évolutions tarifaires qui entrent en vigueur dans l’Hexagone.

De bonnes et de mauvaises surprises à venir pour le pouvoir d’achat des Français. A compter de ce jeudi 1er février, des changements sont à prévoir que ce soit dans le domaine énergétique, bancaire, immobilier ou salarial. Le point complet sur tout ce qui entre en vigueur ce jeudi.

hausse des tarifs de l’électricité de près de 10 %

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé le 21 janvier dernier que la facture d'électricité des Français augmenterait dès ce jeudi 1er février de 8,6% à 9,8%. Cette variation de la hausse dépendra des contrats d’électricité souscrits auprès des fournisseurs par chaque ménage tricolore.

Cette forte hausse intervient dans un contexte de mise à l’arrêt progressive du bouclier énergétique instauré par le gouvernement fin 2021. Depuis cette décision, le tarif réglementé de l’électricité a bondi respectivement de 4% en février 2022, puis de 15% en février 2023 et enfin de 10% en août 2023. Au total, l’augmentation observée depuis deux ans oscille entre 43% et 44%.

Les prix du gaz en baisse

A l’inverse, les tarifs du gaz baissent dès ce jeudi et ce pour le deuxième mois consécutif en France. Mi-janvier, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé que le prix repère du gaz, venu remplacer le tarif réglementé (TRV) délaissé en juillet dernier, allait décroître en février 2024.

Dans les faits, un foyer qui utilise le gaz pour l’eau chaude et la cuisson devrait payer en moyenne en février 0,12144 euro par kWh, contre 0,13244 euro en janvier dernier. Les foyers se chauffant exclusivement au gaz devront débourser en moyenne 0,09851 euro par kWh, contre 0,10950 euro en janvier 2024.

Une hausse du prix des péages de 3% en moyenne

Après une première augmentation de 4,75% en 2023, les tarifs pratiqués aux péages des autoroutes hexagonales vont augmenter de 3% en moyenne dès ce jeudi.

Le prix du ticket de péage va s'alourdir de 2,71% pour les sociétés concessionnaires du groupe Vinci, de 2,79% pour Sanef, de 3,02% pour APRR et 3,04% pour AREA et de 3,08% pour SAPN.

Les sociétés concessionnaires ont même averti d’une potentielle flambée des prix dans ce secteur l’an prochain si la taxe sur les concessions d'autoroute actuellement à l’étude est votée.

livrets d'épargne : DES TAUX DE RÉMUNÉRATION FIGÉS

En raison du recul de l’inflation, le taux du livret d'épargne populaire (LEP) est fixé à 5% en février contre 6% en janvier dernier.

En revanche, le taux du livret A devrait rester figé à 3% jusqu’en février 2025 malgré un recul de l’inflation. Cette décision résulte d’une promesse faite par Bercy en ce sens ces dernières semaines.

Ce gel des taux devrait aussi concerner ceux du Compte épargne logement (CEL) et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS), respectivement fixés à 2% et 3%.

Les nouveautés sur le plan salarial

Les syndicats de VTC ont obtenu une revalorisation salariale des chauffeurs à hauteur de 9 euros net par course. Cette mesure, qui entre en vigueur dès jeudi, entrainera une hausse de la course pour les clients, avec un tarif de base réhaussé à 10,60 euros net par course, commissions comprises.

L’autre nouveauté importante concerne les 4,5 millions d'allocataires de la prime d'activité. Ces derniers devront déclarer, à compter de ce jeudi, leur montant social net, apparu sur les fiches de paie l'été dernier, comme référence pour déclarer leurs revenus trimestriels à la CAF. Seul cet indicateur sera désormais pris en compte par l’organisme pour bénéficier de la prime d'activité ou du RSA.