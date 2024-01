Automobile : voici les 15 marques de voiture les moins chères à assurer en 2023

Le baromètre annuel de l’assurance automobile relayé ce mardi 30 janvier a permis de constater une hausse de la tarification globale de 3,3% dans ce secteur entre 2022 et 2023. Alors que les véhicules allemands ont été les plus onéreux à assurer l’an dernier, une filiale d’un constructeur français a proposé le tarif d’assurance le plus avantageux.

Des prix allant du simple au double selon les marques. Dans son baromètre annuel de l’assurance automobile publié ce mardi, le site spécialisé Assurland.com a détaillé la tarification des assurances selon les constructeurs automobiles.

L’étude a souligné une hausse de 3,3% de la tarification globale des assurances entre 2022 et 2023, pour un montant moyen passant respectivement de 630 euros à 651 euros.

Les 15 marques de voiture les moins onéreuses à assurer

1. Dacia (410 euros)



2. Fiat (531 euros)



3. Nissan (545 euros)



4. Citroën (548 euros)



5. Ford (556 euros)



6. Opel (585 euros)



7. Toyota (588 euros)



8. Renault (629 euros)



9. Peugeot (654 euros)



10. Seat (717 euros)

11. Volkswagen (742 euros)



12. Mercedes-Benz (780 euros)



13. Audi (842 euros)



14. Tesla (858 euros)



15. BMW (1.003 euros)

Pour parvenir à ces résultats, le site Assurland.com a analysé 52.000 devis d’assurance automobile restitués par le comparateur entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.