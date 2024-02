Faux billets : voici les fausses coupures les plus répandues

Bien que moins fréquente que pour d’autres monnaies, la circulation de faux billets en euros n’en est pas moins une réalité toujours d’actualité. Celle-ci varie grandement d’une coupure à l’autre. Petit tour d’horizon des billets les plus souvent falsifiés.

Le nombre de faux billets en euros saisis sur l’ensemble de la planète a augmenté de pas loin d’un quart en l’espace d’un an, pour s’établir à 467.000, dont 97% retrouvés dans la zone euro. Si les huit coupures émises par la banque centrale européenne sont toutes concernées, certaines font toutefois l’objet de beaucoup plus de falsifications que d’autres. Voici les billets les plus contrefaits.

500 euros

Le billet de 500 euros est la coupure la moins sujette aux imitations : il ne représente que 1,2% des saisies. Rarement dans notre porte-monnaie et en outre très peu accepté par les commerçants, cette coupure a été supprimée lors de l'édition de la nouvelle série de billets par la banque européenne «Europe», lancée progressivement depuis 2013, bien que les coupures déjà émises soient toujours valables.

5 euros

Si la coupure à la plus grosse valeur est la moins falsifiée, celle qui la suit immédiatement est à l’inverse celle dont la valeur est la plus faible. La BCE comptait, en effet, moins de 2% (1,8%) des coupures saisies en 2023. Il y a peu d’intérêt pour les faussaires, sans doute, à falsifier de si faibles montants.

200 euros

Représentant 4,5% des billets retirés de la circulation pour fraude, l’ancienne édition du billet de 200 euros ainsi que sa nouvelle version, rejoignent à elles deux la cinquième place du classement. Le nouveau billet de 200 euros, issue de la série «Europe», a été mis en circulation dès le 28 mai 2019.

10 euros

Lorsqu’une saisie de faux billet a lieu, la coupure de 10 euros est retrouvée dans 8,4% des cas. Soit quatre fois plus souvent que la seule et unique coupure qui la précède en termes de valeur.

100 euros

Avec une fréquence d’apparition d’un peu plus d’une sur dix lors des saisies (11,7%), la coupure de 100 euros se hisse à la troisième place du podium. Elle est retrouvée dix fois plus souvent que la coupure de 500 euros.

20 euros

Elle se détache très franchement des autres mentionnées jusqu’à présent. Sur un échantillon de fausses coupures, 34% afficheront une valeur de 20 euros, soit un tiers d’entre elles.

50 euros

Le billet de 50 euros se hisse à la première place de ce classement. Il représente 4,8 % de coupures frauduleuses de plus que celle de 20 euros, pour terminer à 38,4 %. À elles deux, les coupures de 20 et 50 euros représentent pas moins de 7 faux billets sur 10.

Si la falsification de billets reste une réalité, la BCE indique que, rapporté au nombre total de coupures en circulation, le taux reste extrêmement faible. En 2023, celui-ci s’élevait à 16 faux billets pour un million de billets en circulation. Un chiffre qui certes, a augmenté en 2023 par rapport à 2022, mais qui reste bien plus faible que celui des années antérieures, avec un pic à 64 en 2009.

«Nos concitoyens ne doivent pas se préoccuper outre mesure de la contrefaçon, mais ils doivent rester vigilants. Il est possible de vérifier les billets grâce à la méthode simple consistant à "toucher, regarder, incliner"», rassure, pour conclure, la BCE. Quelques conseils sont disponibles ici.

Des vidéos (en anglais) permettent d’aider à discerner les billets originaux et frauduleux. Voici celle pour le billet le plus contrefait (50 euros) :