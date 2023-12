Faux billets : ces trois astuces pour les reconnaître rapidement

Si le nombre de faux billets saisis a reculé ces derniers années, il s’agit pourtant d’un phénomène encore bien présent. Alors, comment reconnaître les faux billets ?

Mieux vaut être prudent. Pour reconnaître les faux billets, qui sont encore nombreux à circuler en France, il existe trois astuces.

La Banque centrale européenne (BCE) remplace régulièrement les différentes coupures en y apportant certaines modifications pour compliquer la tâche aux faussaires. En 2019, une nouvelle série de billets de 100 et de 200 euros était notamment a notamment été mise en circulation.

Au quotidien, la BCE conseille d’utiliser la méthode «TRI» : toucher, regarder, incliner.

Toucher le billet

Pour reconnaître un faux billet, le premier réflexe est toujours de le toucher. En effet, il ne suffit pas d’imprimer un billet sur du papier classique pour en faire un faux billet crédible. Le papier des vrais billets a une texture plus particulière : ferme et légèrement craquante.

Au recto, les billets authentiques disposent d’une série de petites lignes imprimées en relief. Le motif principal et le grand chiffre indiquant la valeur du billet sont eux aussi en relief.

examiner attentivement le billet

Un autre réflexe consiste à lever son billet et de l’inspecter par transparence. Avec cette astuce, il sera possible d’apercevoir en filigrane le portrait de la princesse Europe, la valeur du billet, ainsi que son motif principal.

Le fil de sécurité devrait lui aussi apparaître. Il s’agit d’une ligne sombre qui traverse le billet du haut vers le bas. On peut également y distinguer le symbole de l’euro et la valeur du billet en petits caractères.

Enfin, la valeur du billet est, elle aussi, indiquée en haut à gauche, mais il n’est possible de voir qu’une partie des chiffres sur chaque face du billet. Mais en analysant le billet par transparence, les deux parties se complètent parfaitement et ne forment plus qu’un chiffre unique.

Incliner le billet

Dernière astuce de la méthode «TRI», il suffit d’incliner le billet. Ce geste permettra d’apercevoir les reflets d’un hologramme que seuls les vrais billets disposent.

Cet hologramme se situe sur la bande latérale pour les petites coupures, tandis que sur les grosses coupures, il s’agit une pastille holographique argentée représentant un portrait d’Europe.

Que faire si vous trouvez un faux billet ?

Si vous avez un doute sur l’authenticité d’un billet, il est possible de le montrer à un banquier ou à la Banque de France. S'il s’agit bien un faux, il sera alors immédiatement retiré de la circulation. Néanmoins, la Banque de France vous fera un reçu mais ne vous donnera pas un billet authentique en compensation.

Au contraire, si vous vous retrouvez en possession d’un faux billet après un retrait au distributeur ou au guichet, la responsabilité de l’agence bancaire peut, cette fois-ci, être engagée.

En effet, l’article 442-2 du Code pénal dispose que «le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés […] ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués […] sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende». Néanmoins, il faut réussir à prouver que le faux provient bel et bien de l’agence.