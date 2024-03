Vignette verte, prestations sociales, trève hivernale... Tout ce qui change au 1er avril

Comme à chaque début de mois, le 1er avril s’accompagne de certains changements. Revalorisation des prestations sociales ou encore contrôle technique des deux-roues obligatoire, plusieurs mesures entrent en vigueur.

Il ne s’agit pas d’un poisson d’avril, ce début de mois ne déroge pas à la règle et s’accompagne de certains changements. Du transport à l’aide sociale, le site du gouvernement a d’ores et déjà annoncé le programme.

Fin de la vignette verte

Une bonne nouvelle pour les automobilistes. À compter du 1er avril, il n’y aura plus besoin de vignette ni de carte verte pour les véhicules immatriculés. L’assurance auto ou moto restera toutefois obligatoire et indispensable.

Les forces de l’ordre pourront vérifier l’assurance via le fichier des véhicules assurés avec la plaque d’immatriculation en cas de contrôle.

Revalorisation des prestations sociales

Le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité, les allocations familiales ou encore l'allocation aux adultes handicapés (AAH)… toutes ces prestations sociales vont progresser de 4,6 %.

Cela reflète l’engagement du gouvernement à soutenir le pouvoir d’achat des Français les plus vulnérables.

Fin des vœux sur Parcoursup

Avis aux étudiants, la date limite pour compléter son dossier avec les éléments demandés et pour confirmer ses vœux sur Parcoursup est fixée au 3 avril. Les propositions d’admission de la part des formations arriveront au fur et à mesure, et ce, en continu à partir du 30 mai.

Logement et fin de la trêve hivernale

La trêve hivernale, qui a commencé le 1er novembre 2023, prend fin le 1er avril. Pendant cette période de cinq mois, un propriétaire ne peut pas expulser un locataire pour des loyers impayés, des nuisances ou encore le non-respect du règlement de copropriété.

Contrôle technique obligatoire

Une nouvelle plus contraignante cette fois. Le contrôle technique prévu tous les trois ans pour les deux-roues comme les motos, les scooters ou encore les cyclomoteurs deviendra obligatoire à partir du 15 avril. Autrement, le propriétaire devra s’acquitter d’une amende de 135 euros.

D’autre part, la date limite du contrôle technique dépend de l’année d’immatriculation. Pour les modèles avant 2017, cela s’applique au 31 décembre 2024. Puis le 31 décembre 2025 pour les véhicules immatriculés entre 2017 et 2019. Et enfin le 31 décembre 2026 pour les modèles les plus récents.