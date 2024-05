Eurostar : la compagnie propose une vente flash pour des billets à 39 euros vers Londres

Eurostar propose actuellement une vente flash pour les voyages à Londres prévus entre le 4 juin et le 18 juillet. Le prix de départ des billets de train est affiché à 39 euros.

Le moment est idéal pour traverser la Manche à moindre frais... à condition de voyager entre le 4 juin et le 18 juillet. Une vente flash Eurostar est en effet en cours pour cette période et la compagnie propose des billets à partir de 39 euros, à destination de Londres et au départ de Paris ou Lille.

D'après Capital, un voyage en Eurostar pour Londres réservé environ deux mois à l'avance coûte habituellement 53 euros. Pour cette vente flash, les trajets proposés à moindre coût partent de la Gare du Nord à Paris ou bien de Lille-Europe et arrivent en gare de Saint-Pancras, dans la capitale anglaise.

Ne pas oublier son passeport

Les billets peuvent être réservés sur eurostar.com mais aussi sur le site de la SNCF, dont Eurostar est une filiale. Avant tout achat, il est conseillé aux voyageurs de vérifier qu'ils disposent bien d'un passeport valide, puisqu'il sera nécessaire pour entrer sur le sol britannique. En raison du Brexit, la carte nationale d'identité n'est plus suffisante.

Après avoir réalisé un chiffre d'affaires «historique» de 2 milliards d'euros en 2023, Eurostar a annoncé son intention d'acquérir «jusqu'à 50 nouveaux trains» d'ici à 2030. L'objectif est de faire face à «la demande croissante de voyages» et d'atteindre 30 millions de passagers annuels, contre 18,6 millions l'an dernier.