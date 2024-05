30 ans du tunnel sous la manche : retour sur le «chantier du XXe siècle» en 5 dates

Ce lundi marque les 30 ans de l’inauguration du tunnel sous la Manche qui permet la liaison par train de la France et du Royaume-Uni. Voici cinq dates qui ont marqué «le chantier du XXe siècle».

Un chantier hors du commun. Il y a trente ans était inauguré le tunnel sous la Manche. Un chantier titanesque ponctué d'au moins cinq dates clés qui ont marqué l’aventure qui a rapproché la France et le Royaume-Uni.

20 janvier 1986

Le 20 janvier 1986 marque le point de départ officiel du projet du tunnel sous la Manche. Ce jour-là, la Première ministre britannique Margaret Thatcher et le président français François Mitterrand ont signé un accord intergouvernemental à Canterbury, en Angleterre.

Ce dernier a donné officiellement le feu vert au projet du tunnel sous la Manche et en a prévu les bases légales, financières et techniques. L’accord a également entraîné la création d’une société privée en charge de la construction et de l’exploitation du tunnel, la société Eurotunnel.

15 décembre 1987

Les travaux de construction commencent officiellement le 15 décembre 1987. À cette date, une cérémonie spéciale est organisée à Sangatte, en France, en présence des représentants du gouvernement français, du gouvernement britannique, d'Eurotunnel, ainsi que des ingénieurs et des travailleurs du projet.

Les travaux ont démarré par la construction des accès aux deux extrémités du tunnel, à Coquelles près de Calais pour le côté français et à Folkestone du côté britannique.

1er décembre 1990

Le percement du tunnel est achevé le 1er décembre 1990. Les équipes françaises et britanniques se sont rejointes sous la Manche après avoir creusé à travers le sol rocheux à l'aide de tunneliers.

C’est l’aboutissement d’un projet d’ingénierie extraordinaire puisque la jonction a eu lieu 40 mètres sous le lit de la Manche et a nécessité une précision extrême pour aligner les deux tunnels.

6 mai 1994

Le tunnel sous la Manche est officiellement inauguré le 6 mai 1994 par la reine Elizabeth II du Royaume-Uni et le président français François Mitterrand. C’est cette inauguration qui fête ses 30 ans ce lundi.

La souveraine britannique et le chef d’État français ont participé à une cérémonie à Calais avant d’embarquer à bord d'un train spécial pour une visite symbolique à travers le tunnel. C’est alors la première fois qu'un train de passagers parcourt officiellement le tunnel sous la Manche.

Cette inauguration a marqué l’achèvement du plus grand chantier du XXe siècle.

14 novembre 1994

La première liaison ferroviaire à grande vitesse à travers le tunnel, connue sous le nom d'Eurostar, a commencé son service commercial le 14 novembre 1994.

Les trains Eurostar relient Londres à Paris et Bruxelles à des vitesses pouvant atteindre 300 km/h, réduisant considérablement le temps de voyage entre les capitales européennes.