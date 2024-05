Voici le montant limite d'un virement bancaire

Afin de lutter contre la fraude fiscale, toutes les banques ont recours à un plafond de virement qui limite ses clients. De combien est-il exactement et comment aller au-delà, le cas échéant ?

Pour des raisons de sécurité, le virement SEPA («Single Euro Payments Area», Espace unique de paiement en euros) est plafonné à 15.000 euros par jour. Pour le reste, ce sont les banques qui décident, comme le veut la législation. Ainsi, certaines banques fixent leur limite au même niveau que cette loi (la Banque Populaire, 15.000 euros quotidiens et 50.000 euros mensuels) mais d'autres sont encore au-dessus (Boursorama Bank n'a aucun plafond maximum, seulement une limite de 5.000 euros pour un virement instantané et BNP Paribas n'a pas non plus de limite pour des virements internes). Autre exemple de plafond très fort : la Société Générale permet à ses clients voulant transférer de l'argent à un autre compte de la Société Générale de virer jusqu'à 50.000 euros.

La majorité des banques bien en-dessous

Mais la majorité des banques proposent des plafonds de virement plus modestes. Le Crédit Agricole permet un maximum de 3.000 euros par virement bancaire. Le Crédit Mutuel autorise jusqu'à 10.000 euros et 15.000 euros pour un virement instantané. Pour un virement international, il faut compter un maximum de 3.500 euros. La Banque Postale plafonne ses utilisateurs à 4.000 euros par jour et seulement 1.000 euros pour les virements instantanés. Même chose pour la Société Générale, qui table sur 4.000 euros par jour.

Il est toujours possible aux clients de ces banques de virer une somme supérieure à ces montants, mais il leur faudra contacter leur conseiller bancaire via téléphone ou mail, voire se déplacer en guichet pour effectuer l'opération.

Il est important de préciser que ces sommes étant fixées par les différentes banques, celles-ci peuvent évoluer à leur convenance.