Airbnb : voici le nombre de logements pour chacune de ces 8 régions en France

À l'occasion du vote du Sénat en faveur d'une série de mesures, dont la suppression de la «niche fiscale» dont bénéficient les propriétaires de logements meublés temporaires, le Collectif national des habitants Permanents a recensé pour huit régions le nombre de logements mis en location sur Airbnb durant l'année 2023.

Le Sénat s'est prononcé mardi 21 mai en faveur de la suppression de la «niche fiscale» Airbnb, dans le cadre d’une série de mesures dédiées à la régulation des locations de meublés touristiques.

Pour cause, de nombreux élus de grandes villes ou de communes en bord de mer s’étaient alarmés d’une pénurie de logements de long terme, alors que dans le nombre d’Airbnb explosait dans le même temps.

Dans le même esprit, le Collectif national des habitants permanents se bat contre la «muséification» de certaines villes, craintifs de les voir se transformer en recueil de logements temporaires pour vacanciers, laissant ainsi les communes à l'abandon durant le reste de l'année, et rendant impossible une location à long terme : «C'est un peu comme une gentrification, mais en pire», déplore Franck Rolland, leur porte-parole.

Ainsi, le collectif majoritairement composé de propriétaires a recensé pour l'année 2023 le nombre de logements Airbnb pour huit régions de France.

Normandie

Le Collectif National des Habitants Permanents a recensé un peu plus de 30.400 logements en location sur Airbnb en Normandie. Le Calvados est le département comptant le plus de locations. Arrivent ensuite la Seine-Maritime, la Manche, l’Eure et l’Orne.

Dans le détail, 241 locations ont été comptabilisées à Étretat, 276 à Bayeux, 301 à Cherbourg, 910 à Caen, 997 au Havre, et 1.456 à Rouen.

Pays de la Loire

Dans la région des Pays de la Loire, le nombre de locations Airbnb est à peine plus élevé. Le collectif en a comptabilisé environ 34.400. Dans le détail, 962 logements ont été recensés à Angers, 1.390 locations à La Baule-Escoublac, 1.400 pour toute la Mayenne, 2.100 à Nantes, et plus de 9.000 logements en Vendée.

Bretagne

En 2023, la région bretonne comptait 55.600 logements Airbnb selon le Collectif national des habitants. Parmi eux figuraient 10.300 locations pour l’Ille-et-Vilaine, 12.300 pour les Côtes-d’Armor, 16.300 pour le Finistère, et 16.600 dans le Morbihan.

Île-de-France

La région parisienne a compté 59.078 logements Airbnb selon le collectif, dont 27.971 uniquement dans Paris intra-muros.

Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, 83.347 logements mis en location sur Airbnb ont été recensés, dont 728 à Bayonne, 1.918 pour Arcachon, 2.177 à Biarritz, et 3.191 dans la ville de Bordeaux.

Auvergne-Rhône-Alpes

En 2023, un peu plus que 97.000 logements ont été mis en location sur la plate-forme en 2023. Dans le détail, 1.600 locations ont été recensées dans le Cantal, 2.700 dans la Loire, 6.800 dans le Puy-de-Dôme, 8.300 dans le Rhône - dont 3.800 dans la seule ville de Lyon - ou encore 21.300 en Savoie.

Occitanie

En Occitanie, pas moins de 101.642 logements Airbnb ont été comptabilisés en 2023. Parmi eux, 3.600 ont été recensés en Aveyron, 8.500 en Haute-Garonne, et 9.400 dans l’Aude.

En ce qui concerne les grandes villes de la région, 3.812 locations ont été recensées à Toulouse, 4.133 à Montpellier et 1.292 à Perpignan.

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur compte plus du double de logements en location sur la plate-forme américaine que la Bretagne : 137.700 selon le recensement du Collectif national des habitants permanents. 364 à Gap, 6.800 rien que pour Nice, plus de 12.000 pour Marseille, ou encore 3.600 à Avignon.