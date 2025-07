«Plein à l’allemande» : quelle est cette technique qui permet de faire des économies ?

Alors que le coût énergétique a bondi en France ces dernières années, notamment en raison de la guerre en Ukraine, une technique appelée le «plein à l’allemande» permet de réaliser des économies lors d’un passage à la pompe à essence.

Une astuce utile pour chaque automobiliste. Face à la crise énergétique qui touche la France depuis plusieurs années, notamment à cause de la guerre en Ukraine, une technique venue d’outre-Rhin baptisée le «plein à l’allemande» permet aux automobilistes d’optimiser leur plein d’essence.

L’ADAC, l’association automobile allemande la plus grande d'Europe, a partagé cette astuce permettant d’optimiser son passage à la pompe. Cette technique consiste à se rendre à la station-service tôt le matin ou entre 18h et 22h afin de bénéficier d’une fraicheur de l’air plus importante et ainsi obtenir un carburant plus dense.

Grâce à cette astuce, permettant de récupérer plus de carburant pour le même prix, un automobiliste peut économiser jusqu’à 10 centimes par litre de carburant, selon l’ADAC.

Trois conseils pour économiser lors d’un plein d’essence

L’ADAC a mis en avant trois autres techniques permettant d’économiser quelques euros lors d’un plein d’essence. La première d’entre elles consiste à remplir son réservoir à fond à chaque plein, réduisant ainsi l'évaporation de l'essence.

La seconde stratégie est d’éviter de remplir un plein d’essence sur l’autoroute, dont les tarifs sont toujours plus élevés qu’en ville. L’écart de prix peut ainsi grimper jusqu’à 50 centimes par litre, soit près de 20 euros d’économies sur un plein.

La dernière technique est de comparer les tarifs des carburants affichés dans les différentes stations-service afin d’obtenir le prix le plus avantageux au plus près de chez vous.