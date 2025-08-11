Rappel de produit : attention, ces fromages Lidl peuvent vous provoquer de la fièvre et des maux de tête

Une procédure de rappel a été émise pour six références de fromages Chêne d’Argent vendues dans les magasins Lidl partout en France. Une suspicion de contamination à la Listeria pourrait causer des mots de tête.

Prudence sur votre consommation de fromage. La plate-forme gouvernementale Rappel Conso a publié samedi 9 août un rappel de produits pour de nombreux fromages de la marque spécialisée des produits fromagers de Lild «Chêne d’Argent» à cause d’une suspicion de contamination par la Listeria monocytogenes.

Des camemberts, des fromages de chèvre, des coulommiers sont notamment concernés par une possible contamination à cette bactérie responsable de la listériose. Cette maladie se caractérise par des maux de tête et des courbatures, ainsi que de la fièvre.

«Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines», insiste Rappel.

#RappelProduit Petit des champs 200g - Chêne d'argent Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : Suspicion de contamination par Listeria monocytogenes. https://t.co/bL6wdsqxTIpic.twitter.com/leuCRQOwx2 — RappelConso (@RappelConso) August 9, 2025

Les lots rappelés sont : le camembert de la marque «Chêne d'Argent» en format 250 grammes, portant le code GTIN 4052917781233 et ayant une date de durabilité minimale jusqu’au août 2025 inclus. On retrouve également le camembert «tripartite by Lidl», en format 250 grammes, code GTIN 4334035513096, avec une date de durabilité minimale jusqu’au 14 août 2025 inclus et le coulommiers de la marque «Chêne d'Argent», en format 350 grammes, ayant le code GTIN 4334035194134 et dont la durée de péremption est fixée au 19 août 2025 inclus.

A cette longue liste s'ajoutent le fromage ovale «Le doucrémeux» de la marque «Chêne d'Argent» en format 300 grammes, ayant le code GTIN 4334035513119 et ayant une date de durabilité minimale jusqu'au 17 août 2025 inclus, la bûche de fromage de chèvre de cette même marque, en format 180 grammes, ayant le code GTIN 4052917200123 et dont la date de durabilité minimale est fixée jusqu'au 12 août 2025 inclus et enfin le «Petit des champs» de cette même marque en format 200 grammes, portant le code GTIN 4335619101807 et dont la durée de péremption est fixée au 20 août 2025 inclus.

Il est demandé aux amateurs de fromage de ne plus consommer ces produits, de ne plus les utiliser et de les détruire. Cette procédure de rappel dure jusqu'au vendredi 10 octobre 2025 et le remboursement est possible au point de vente. Le 08.00.00.91.80. est ouvert en cas de question.