Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Rappel de produit : attention, ces reblochons ne doivent surtout pas être consommés

Si vous avez acheté l’une des marques suivantes, il est recommandé de ne pas consommer les fromages et de les ramener pour obtenir un remboursement. [Capture d'écran X @RappelConso]
Par CNEWS
Publié le

Plusieurs reblochons commercialisés dans de grandes enseignes de supermarchés sont visés par un rappel de produit suite à un soupçon de contamination à la bactérie E. Coli. 

L’heure d’hiver a annoncé le début des tartiflettes mais attention certains reblochons font l’objet d’un rappel sanitaire. Quelques produits vendus en supermarchés pourraient être contaminés par la bactérie E. Coli

Si vous avez acheté l’une des marques suivantes, il est recommandé de ne pas consommer les fromages et de les ramener pour obtenir un remboursement. Sont concernés : 

- Reblochon de Savoie AOP 28 % MG 450g — marque Nos régions ont du talent — vendu du 15/10 au 27/10/2025

 - Reblochon de Savoie au lait cru — Fromagerie Masson — vendu du 16/10 au 27/10/2025

- Demi-Reblochon AOP 27 % MG 240g U de nos régions — produit par Coopérative — vendu du 16/10 au 28/10/2025

 - Fromage de Savoie au lait cru — Fromagerie Masson — vendu du 22/10 au 27/10/2025

- Reblochon de Savoie Fruitier — Fromagerie Masson — vendu du 16/10 au 23/10/2025

- Demi-Reblochon de Savoie — Fromagerie Masson — vendu du 21/10 au 25/10/2025

 - Reblochon de Savoie 450g — Fromagerie Masson — vendu du 17/10 au 25/10/2025

Tous ces fromages semblent être issus de la même fromagerie Masson. Selon le témoignage obtenu par RMC Conso, la fromagerie explique que cette détection de contamination proviendrait d’un fournisseur de lait mais par précaution elle procède à l’appel. Vous pouvez retrouver la liste sur rappel.conso.gouv.fr

en cas de symptômes contacter un médecin

La bactérie E. Coli se manifeste dans le corps par des diarrhées, des nausées, des vomissements, de la fièvre ou des maux de tête et parfois par des complications entraînant des décès surtout chez les jeunes enfants. 

Sur le même sujet Rappel de produits : des lots d’ail confit et de produits à tartiner contaminés par la bactérie du botulisme  Lire

En cas de symptômes, il faut contacter un médecin en signalant cette consommation ainsi que la date et le lieu d’achat. 

rappel de produitfromageBactérie

À suivre aussi

Rappel de produit : attention, ces gaufres liégeoises vendues partout en France ne doivent surtout pas être consommées
«Les enfants peuvent être affectés» : attention, ces biscuits Carrefour contiendraient des toxines
Rappel de produits : des tortillas rappelées dans toute la France après des cas de botulisme

Ailleurs sur le web

Dernières actualités