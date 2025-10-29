Rappel de produit : attention, ces reblochons ne doivent surtout pas être consommés

Plusieurs reblochons commercialisés dans de grandes enseignes de supermarchés sont visés par un rappel de produit suite à un soupçon de contamination à la bactérie E. Coli.

L’heure d’hiver a annoncé le début des tartiflettes mais attention certains reblochons font l’objet d’un rappel sanitaire. Quelques produits vendus en supermarchés pourraient être contaminés par la bactérie E. Coli.

Si vous avez acheté l’une des marques suivantes, il est recommandé de ne pas consommer les fromages et de les ramener pour obtenir un remboursement. Sont concernés :

- Reblochon de Savoie AOP 28 % MG 450g — marque Nos régions ont du talent — vendu du 15/10 au 27/10/2025

#RappelProduit REBLOCHON DE SAVOIE AOP 28%MG 450G - NOS REGIONS ONT DU TALENT Risques : Escherichia coli shiga toxinogène (STEC) Motif : Présence de E.COLI STEC O26 https://t.co/F0Xa3TNcwopic.twitter.com/r5AgXiCuKG — RappelConso (@RappelConso) October 28, 2025

- Reblochon de Savoie au lait cru — Fromagerie Masson — vendu du 16/10 au 27/10/2025

- Demi-Reblochon AOP 27 % MG 240g U de nos régions — produit par Coopérative — vendu du 16/10 au 28/10/2025

#RappelProduit 1/2reblochon aop 27%mg U de nos régions 240g - U Risques : Escherichia coli shiga toxinogène (STEC) Motif : SUSPICION D’UNE NON CONFORMITE MICROBIOLOGIQUE https://t.co/XSOEsCF6Ihpic.twitter.com/Zz0JTknmT6 — RappelConso (@RappelConso) October 28, 2025

- Fromage de Savoie au lait cru — Fromagerie Masson — vendu du 22/10 au 27/10/2025

- Reblochon de Savoie Fruitier — Fromagerie Masson — vendu du 16/10 au 23/10/2025

- Demi-Reblochon de Savoie — Fromagerie Masson — vendu du 21/10 au 25/10/2025

#RappelProduit Reblochon de Savoie - MASSON Risques : Escherichia coli shiga toxinogène (STEC) Motif : Détection E.Coli STEC https://t.co/3rMP0XahLApic.twitter.com/FkrbPsHsLE — RappelConso (@RappelConso) October 29, 2025

- Reblochon de Savoie 450g — Fromagerie Masson — vendu du 17/10 au 25/10/2025

Tous ces fromages semblent être issus de la même fromagerie Masson. Selon le témoignage obtenu par RMC Conso, la fromagerie explique que cette détection de contamination proviendrait d’un fournisseur de lait mais par précaution elle procède à l’appel. Vous pouvez retrouver la liste sur rappel.conso.gouv.fr.

en cas de symptômes contacter un médecin

La bactérie E. Coli se manifeste dans le corps par des diarrhées, des nausées, des vomissements, de la fièvre ou des maux de tête et parfois par des complications entraînant des décès surtout chez les jeunes enfants.

En cas de symptômes, il faut contacter un médecin en signalant cette consommation ainsi que la date et le lieu d’achat.