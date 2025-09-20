Rappel de produits : des lots d’ail confit et de produits à tartiner contaminés par la bactérie du botulisme 

Un rappel de produits a été émis ce vendredi 19 septembre concernant des lots d’ail confit conditionnés sous vide, ainsi que des préparations à tartiner. Rappel Conso a indiqué que ces produits peuvent contenir la bactérie Clostridium botulinum, responsable du botulisme, une intoxication alimentaire potentiellement mortelle.

Ce vendredi 19 septembre, le site gouvernemental Rappel Conso a publié un rappel de produits visant des lots d’ail confit conditionnés sous vide et de préparations à tartiner, commercialisées par le traiteur Le Tapenadier. Ce rappel fait suite à la détection d’un cas de botulisme en région Occitanie, potentiellement lié à la consommation de ces produits.

«Un cas cliniquement évocateur de botulisme a été signalé après la consommation d’ail confit acheté début septembre sur le marché de Sommières (Gard)», ont précisé les ministères de l’Agriculture et de la Santé dans un communiqué commun.

Les autorités sanitaires appellent à la plus grande vigilance : les consommateurs sont invités à ne pas consommer ces produits et à les rapporter au point de vente. Le botulisme, bien que rare, peut entraîner des complications graves, voire mortelles.

📢 Communiqué | Cas suspect de botulisme : retrait et rappel d’ail confit conditionné sous vide et de préparations à tartiner vendues sur des marchés locaux ou en ligne ⤵️https://t.co/GZRURXlCAOpic.twitter.com/qfKKuMDJs4 — Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) September 19, 2025

Le rappel concerne l’ail confit conditionné sous vide de la marque Le Tapenadier, ainsi qu’une série de préparations salées à tartiner de la même enseigne. Sont notamment visés les produits suivants :

Tapenade noire

Délice d’ail et de tomates

Délice de tomates

Délice d’artichauts

Tapenade verte

Délice d’ail

Crème d’anchois

Délice de poivrons

Préparation de mon père

Selon le communiqué, les produits rappelés ont été vendus exclusivement sur les marchés de Sommières, Lattes, Sète, Béziers, Vendres-Plage (Hérault) et Port-la-Nouvelle (Aude), ainsi que via le site internet : letapenadier.fr.

Les ministères de l’Agriculture et de la Santé précisent que l’ail confit en cause, acheté début septembre, avait été conditionné sous vide puis conservé à température ambiante, un environnement propice au développement de Clostridium botulinum, la bactérie responsable du botulisme.

#RappelProduit Ail confit conditionné sous vide au moment de la vente sur le stand du marché - Letapenadier Risques : Clostridium botulinum (agent responsable du botulisme) Motif : Risque de botulisme du fait d'un conditionnement inadéquat https://t.co/aHeBDtCBY5pic.twitter.com/63DwmqSL5h — RappelConso (@RappelConso) September 19, 2025

#RappelProduit Diverses préparations salées à tartiner - Letapenadier Risques : Clostridium botulinum (agent responsable du botulisme) Motif : risque de botulisme https://t.co/mE7o5DwkvQpic.twitter.com/kD8Be9TAGn — RappelConso (@RappelConso) September 19, 2025

Une inspection a été menée en urgence par la Direction départementale de la protection des populations de l’Hérault (DDPP 34). Celle-ci a mis en évidence l’absence de conditions satisfaisantes pour garantir la sécurité sanitaire des produits. En conséquence, le préfet de l’Hérault a ordonné la suspension immédiate de l’ensemble des activités de production du professionnel concerné.

Le botulisme, une infection mortelle

Rappel Conso précise que le botulisme est une maladie rare, généralement causée par la consommation d’un aliment contaminé par la bactérie Clostridium botulinum.

«Les symptômes apparaissent en général entre 12 et 72 heures après l’ingestion d’un aliment contaminé, mais peuvent survenir plus tôt ou plus tard, de 2 heures jusqu’à 10 jours», indique le site gouvernemental.

L’intoxication se manifeste principalement par des symptômes neurologiques : une vision floue, des paupières tombantes, des troubles de la parole, des difficultés à avaler, une sécheresse de la bouche, une faiblesse musculaire généralisée.

Des symptômes digestifs (constipation, vomissements, diarrhée) peuvent également accompagner ces signes neurologiques.

