Bonne nouvelle, le prix des voitures neuves est en baisse... après 5 ans de hausse

En France, le prix moyen de vente des voitures neuves a reculé de 2 % en 2025, selon une étude de l’Institut Mobilités en transition et C-Ways. Une première depuis cinq ans.

Une bonne nouvelle pour les futurs acheteurs de voiture. En 2025, le prix moyen des véhicules neufs en France a reculé de 2 % après cinq ans consécutifs de hausse.

En effet, selon l’étude de l'Institut Mobilités en transition et C-Ways, entre 2019 et 2024, le prix moyen des voitures neuves a connu une hausse «sans précédent» de près de 31 %, passant de 26.900 à 35.200 euros, soit plus de 8.000 euros, avant de finalement revenir à 34.600 euros en 2025.

Sur 2019-2025, la hausse ressort à 29 %, un chiffre bien supérieur à ceux de l’inflation (+19 %) et de la hausse du niveau de vie moyen (+23 %). À noter que cette étude a été réalisée sur la base des prix catalogue, hors rabais, aides et malus.

Cette récente baisse des prix s'explique par le recul des ventes de voitures hybrides rechargeables, particulièrement chères et désormais soumises à la taxe du malus au poids, une légère réduction de la taille des véhicules et également une politique de prix plus bas de certains constructeurs, comme Stellantis.

Des ventes en chute libre

Toujours selon cette étude, les ventes de voitures neuves en France ont chuté de 26 % depuis 2019, passant de 2,2 millions à 1,6 million en 2025. Les achats des particuliers ont eux aussi fondu de 27 %, contre -14 % en moyenne dans l’Union européenne, avec une part des achats effectués par les 40 % des ménages aux plus faibles revenus qui est passée de 24 % à 15 %.

Par ailleurs, depuis la montée en puissance du leasing social, les achats des Français les plus modestes sont repartis à la hausse en 2025.

Côté motorisation, la hausse des prix moyens était de 29 % pour les véhicules à essence entre 2019 et 2025, 18 % pour les diesels, 4 % pour les hybrides non rechargeables, 1 % pour les hybrides rechargeables et enfin 7 % pour les électriques.

Ainsi, le prix de vente moyen en 2025 s’établissait à 56.700 euros pour un hybride rechargeable, 39.000 euros pour un électrique, 38.800 pour un diesel, 36.400 euros pour un hybride non rechargeable et 29.100 euros pour un véhicule à essence, dont les prix ont continué de progresser (+4 %) entre 2024 et 2025, alors que ceux des électriques ont reculé (-4 %).

Enfin, les hausses survenues sur la période 2019-2025 s’expliquent aussi par les choix tarifaires des constructeurs, qui ont privilégié une offre de voitures plus haut de gamme mais aussi augmenté leurs prix pour le même type de voiture.