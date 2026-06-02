K2000 : voici le modèle de voiture imaginé pour KITT au lancement de la série avec David Hasselhoff

C’est en 1982 que la série «K2000» diffusait son premier épisode sur la chaîne américain NBC. La voiture pilotée par Michael Knight, personnage incarné par David Hasselhoff, aurait toutefois pu être complètement différente.

Une icône de la télévision. Au début des années 1980, la série «K2000» – ou «Knight Rider» dans sa version originale – a captivé l’imagination de millions de téléspectateurs aux États-Unis et dans les pays où elle était diffusée. La voiture ultra-avancée surnommée KITT, une Pontiac Firebird Trans Am noire dotée d’une intelligence artificielle aux multiples gadgets électroniques, aurait pu être très différente.

Lors du développement de la fiction, le créateur Glen Larson et le producteur Harker Wade avaient porté leur choix sur une Datsun 280zx - un modèle alors très populaire outre-Atlantique - comme le véhicule qui deviendrait le meilleur allié du héros, Michael Knight, incarné par David Hasselhoff, dans sa bataille pour la justice.

© Datsun France

Dans le livre «Hollywood TV and Movie Cars», l’auteur William Krause révèle qu’Harker Wade avait tenu à se renseigner sur les nouvelles sorties, et c’est alors que la Pontiac Firebird Trans Am lui aurait tapé dans l’œil, rappelle le site américain TV Line. Le problème ? Le modèle en question n’était pas encore disponible à la vente, et la question de savoir s’ils allaient être en mesure de l’obtenir et de travailler dessus avant le lancement du tournage s’est posée.

Un design à imaginer

Pis, les responsables de Pontiac avaient émis des réserves quant à la pertinence de confier leur dernier modèle à une série dont le scénario leur semblait stupide. Le producteur et la marque automobile finiront malgré tout par trouver un accord, et une voiture fut mise à disposition juste avant le tournage. C’est ainsi que la Pontiac Firebird Trans Am est devenue un des modèles de véhicule les plus populaires de l’histoire de la télévision.

Le design de la voiture a permis aux équipes de production de limiter la customisation à quelques détails, avec l’installation de feux arrière sous plexiglas teinté et d'une bande lumineuse au bout de son capot. On notera que ces lumières censées représentées les «émotions» de KITT étaient directement inspirées des Cyclons, dans la série «Galactica» diffusée en 1978. C'est l'acteur Guy Chapellier qui doublait ses dialogues avec le héros dans sa version française.

C’est le designer Michael Scheffe qui a conceptualisé son apparence ainsi que son habitacle dans lequel il avait fait installé des ordinateurs CoCo TRS-80, qu’il n’a cessé de moderniser tout au long des quatre saisons de la série. La création d’une voiture KITT demandait six semaines de travail, pour 18.000 dollars de budget. La marque Pontiac livrait ses voitures pour 1$ symbolique, la production bénéficiant de plusieurs voitures non-vendables. Au total, ce ne sont pas moins de vingt-trois Pontiac Firebird Trans Am qui auraient été utilisées tout au long de la série.