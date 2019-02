Oscars 2019 : retrouvez le palmarès complet de la cérémonie

L'Académie des Oscars a rendu son verdict ce dimanche en direct de Los Angeles. Le film «Green book» de Peter Farrelly, et les acteurs Olivia Colman et Rami Malek, ont raflé les statuettes les plus convoitées.

Voici la liste complète de tous les lauréats de cette 91e édition, laquelle s'est déroulée sans présentateur -une première depuis trente ans-, l'acteur Kevin Hart ayant préféré se retirer après la révélation de tweets homophobes.

Meilleur film

«Green book : sur les routes du Sud» de Peter Farrelly.

"Nous avons réalisé ce film avec amour, tendresse et respect."



L'Oscar du Meilleur Film est attribué à Green Book.





Meilleurs moments de la 91e Cérémonie des #Oscars2019 diffusée en direct et exclu sur @canalplus et @myCANAL



► https://t.co/Ey6DuPLvvq pic.twitter.com/28UScXI3qv — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 25 février 2019

Meilleur réalisateur

Alfonso Cuaron pour «Roma».

Meilleur Réalisateur - Alfonso Cuaron pour Roma



91e Cérémonie des #Oscars2019 diffusée en direct et exclu sur @canalplus et @myCANAL ► https://t.co/Ey6DuPLvvq pic.twitter.com/7OGeb1CXHV — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 25 février 2019

Meilleure actrice

Olivia Colman pour «La Favorite» de Yorgos Lanthimos.

Et c'est Olivia Colman qui reçoit l'Oscar de la Meilleure actrice pour son rôle dans "La Favorite" !





La 91e Cérémonie des #Oscars2019 diffusée en direct et exclu sur @canalplus et @myCANAL



► https://t.co/Ey6DuPLvvq pic.twitter.com/sH9QIW14Vf — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 25 février 2019

Meilleur acteur

Rami Malek pour «Bohemian Rhapsody» de Bryan Singer.

Rami Malek, grand gagnant de la saison des prix pour son incarnation de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody: Oscar, Golden Globe, BAFTA, SAG



91e Cérémonie des #Oscars2019 diffusée en direct et exclu sur @canalplus et @myCANAL ► https://t.co/Ey6DuPLvvq pic.twitter.com/F5aIcRDlPq — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 25 février 2019

Meilleure chanson originale

«Shallow» («A star is born»).

Meilleure musique de film

«Black Panther» de Ryan Coogler.

meilleur scénario adapté

«BlacKkKlansman» de Spike Lee.

meilleur scénario original

«Green book - sur les routes du Sud» de Peter Farrelly.

Meilleur court-métrage de fiction

«Skin».

Meilleurs effets spéciaux

«First man - le premier homme sur la Lune» de Damien Chazelle.

Meilleur court-métrage documentaire

«Period. End of sentence» de Ryaka Zehtabchi.

Meilleur court-métrage d'animation

«Bao» de Domee Shi.

Meilleur film d'animation

«Spider-Man : New generation» de Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodeny Rothman.

Meilleur second rôle masculin

Mahershala Ali pour «Green book - sur les routes du Sud».

Mahershala Ali reçoit son 2e Oscar du Meilleur 2d Rôle pour Green Book



91e Cérémonie des #Oscars2019 diffusée en direct et exclu sur @canalplus et @myCANAL ► https://t.co/Ey6DuPLvvq pic.twitter.com/XXF7VJzHvZ — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 25 février 2019

Meilleur montage

«Bohemian Rhapsody» de Bryan Singer.

Meilleur film en langue étrangère

«Roma» d'Alfonso Cuaron.

Meilleur mixage son

«Bohemian Rhapsody» de Bryan Singer.

Meilleur montage son

«Bohemian Rhapsody» de Bryan Singer.

Meilleure photographie

Alfonso Cuaron pour «Roma».

Meilleurs décors

«Black Panther» de Ryan Coogler.

Meilleure création de costumes

«Black Panther» de Ryan Coogler.

Meilleurs maquillages et coiffures

«Vice» d'Adam McKay.

Meilleur film documentaire

«Free solo» d'Elizabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin.

Meilleur second rôle féminin

Regina King pour «Si Beale Street pouvait parler» de Barry Jenkins.