Courteline, Raphaël, Ingrid Bergman... ces célébrités disparues le jour de leur anniversaire

Alors que Dick Rivers est décédé ce mercredi, alors qu'il devait célébrer ses 74 ans, d'autres personnalités avant lui se sont éteintes le jour de leur anniversaire.

Le peintre Raphaël

Le génie n’attend pas le nombre des années. Né le 16 avril 1483, le peintre Raphaël, grand maître de la Renaissance italienne aux côtés de Michel-Ange et Léonard de Vinci, est décédé le jour de son 37e anniversaire, en 1520. Il n’aura pas le temps d’achever sa dernière toile, La Transfiguration. Certainement l’une de ses œuvres les plus spectaculaires, amorcée en 1518.

L’écrivain Georges Courteline

Né le 25 juin 1858 et décédé le même jour en 1929 à 71 ans, le romancier et dramaturge Georges Courteline laissera derrière lui une œuvre satirique qui dépeint son époque avec mordant, égratignant aussi bien l’armée que l’administration ou la petite bourgeoisie. Il est élu à l’Académie Goncourt en 1926, trois ans avant sa mort.

L’actrice Ingrid Bergman

Actrice iconique, Ingrid Bergman, née à Stockholm, s’est éteinte à 67 ans, le 29 août 1982. Solaire, auréolée de deux Oscars, deux Golden Globes, un Tony Award et un César d’honneur, elle a joué pour les plus grands réalisateurs : Hitchcock, George Cukor, Roberto Rossellini, Jean Renoir, Sydney Lumet. Elle apparaît pour la dernière fois sur grand écran dans «Sonate d’automne», en 1978.

Le journaliste L éon Zitrone

Il a marqué le paysage audiovisuel de sa verve et de son charisme. Journaliste et animateur, Léon Zitrone est décédé le 25 novembre 1995, jour de son 81eanniversaire. Du journal de 20 h aux Grosses têtes, d'Intervilles aux grands événements de ce monde, Léon Zitrone a tout couvert durant sa longue carrière, débutée en 1948 à la RTF.

Le jazzman Sidney Bechet

Considéré comme l’un des monstres sacrés du jazz de la première moitié du 20esiècle, Sidney Bechet a poussé son dernier souffle le 14 mai 1959 en France, 62 ans jour pour jour après sa naissance à la Nouvelle-Orléans. Le clarinettiste et saxophoniste a notamment enregistré avec Louis Armstrong.

L’entrepreneur Thierry Hermès

Fondateur de la marque au carrosse, Thierry Hermès voit le jour le 10 janvier 1801 en Allemagne et décède, 77 ans plus tard, à Paris. Entre temps, il a donné naissance à l’une des plus célèbres griffes de luxe qui, à son époque, en 1837, prend la forme d’une manufacture de sellier-harnacheur pour équiper les chevaux. C’est seulement en 1937 que son petit-fils Emile Maurice lancera le Carré Hermès.

L'homme de presse Jean-Claude Servan-Schreiber

Homme de presse et ancien résistant, Jean-Claude Servan-Schreiber est quant à lui décédé le 11 avril 2018, le jour de ses 100 ans. Il a notamment participé à la création de l’Express en 1953 et dirigé Les Echos, titre fondé par son père, pendant 5 ans.

La reine Elisabeth d’York

Le sort n’épargne pas la monarchie. La reine Elisabeth d’York est décédée le jour de son 37eanniversaire, le 11 février 1503. Nièce de Richard III, son mariage avec Henri VII Tudor avait pour ambition de mettre un terme à la guerre des deux roses.