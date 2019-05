Eurovision : Tout savoir sur «S!sters», le duo représentant l'Allemagne

Pour la 64e édition du concours Eurovision qui débute le 14 mai 2019 à Tel Aviv, l’Allemagne mise sur un duo formé pour l’occasion : « S !sters ».

Contrairement à ce que son nom indique, le groupe n’est pas composé de deux sœurs mais de deux artistes bien connues des téléspectateurs allemands et associées pour les besoins du concours. Âgées respectivement de 19 et 26 ans, Carlotta Truman et Laura Kästel, connue sous le nom de Laurita Spinelli, ont des carrières solos déjà bien entamées. Carlotta Truman, la blonde du duo, a débuté dans la musique à l’âge de 8 ans avant de s’élever à la place de finaliste de « Das Supertalent », l’équivalent allemand de « La France a un incroyable talent » en 2009 alors qu’elle n’avait que 10 ans. Elle décrocha également une belle deuxième place à « The Voice kid » outre-Rhin en 2014. Après avoir fait partie du groupe pop-rock « Revolverheld » et de l’Orchestre National de Berlin, Carlotta étudie désormais au Music College de Hanovre à seulement 19 ans.

La brune Laurita Spinelli a, elle, remporté le concours «Kiddy Contest» en 2002 (elle avait alors 10 ans) et a été demi-finaliste de « Star Search » en 2004. Elle prépare désormais un premier album solo en parallèle au projet « S !sters ».

La chanson « Sister », écrite par Laurell Barker, Marine Kaltenbacher, Tom Oehler et Thomas Stengaard pour l'Eurovision, raconte comment deux sœurs, tiraillées entre leurs ambitions personnelles et l’amour qu’elles se portent, vont tenter de briller malgré tout ensemble.

Les chances d’une victoire allemande ?

Pour l’instant, ce duo est loin de figurer parmi les favoris des bookmakers. Néanmoins, l’Allemagne est certaine d’aller en finale de l’Eurovision, faisant partie du « Big Five » (avec la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie). Autre petit signe qui saura parler aux allemands optimistes, l’an dernier, le candidat allemand Michael Schulte avait terminé à la quatrième place et avait mis fin à une série noire de plusieurs années. La dernière victoire de l’Allemagne remonte à 2010 grâce à la performance de Lena Meyer-Landrut sur la chanson « Satellite ».