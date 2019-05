«La dernière guerre», épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones : les fans mitigés

Diffusé cette nuit sur OCS, l' épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones, «La dernière guerre», a offert aux fans de la série de nombreuses scènes de violence inédites dont Port-Réal est le funestre théâtre. Les avis des téléspectateurs sont partagés.

Comme l'épisode 3 de cette ultime saison, «La dernière guerre» risque de faire date dans l'histoire de la série la plus suivie au monde. Véritable concentré de violences perpétrées par une Daenerys ultra déterminée, ce nouveau numéro de Game of Thrones met en lumière les atrocités commises pendant les guerres. Les derniers instants montrent une Arya miraculeusement indemne s'enfuir sur un cheval blanc donnant ainsi encore plus d'épaisseur à l'intrigue attendue du dernier numéro la semaine prochaine...

Voici une compilation de réactions des fans à l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones :

Je vous des gens qui critiquent le #GOTS08E05 ... Ça me dépasse. C'est un nouveau bijou, un chef d'œuvre d'émotion et d'intensité, de folie et de suspens... Profitons, dans une semaine c'est fini — Kévin Gérand (@dwk37k) May 13, 2019

Par contre j’vois des gens qui avaient acclamé l’épisode 3 et qui, aujourd’hui « crachent » sur celui-ci alors qu’il est 100x mieux!!! Beacoup plus de tragédie et mieux filmé !!





Seul bémol, la mort de Cersei et Jaime pas assez marquante#GOTS08E05 #GameOfThrones — Sandor (@Onikuzan) May 13, 2019

Ptdr je me sens abusé la, je veille jusqu’à 3h pour ça ? Mais mdr #GOTS08E05 — Eva (@EvaDtsp) May 13, 2019

Mais wesh cette épisode c’est du n’importe quoi #GOTS08E05 — Monsieur 7 (@jonsnow__7) May 13, 2019

Bonjour @OCSTV, serait-ce possible d'obtenir un remboursement de mon abonnement au motif suivant: "fin de série à chier" ?





Cordialement.#gameofthrones #OCSGOT #GOTS08E05 — Riberot Loïc (@RiberotL) May 13, 2019

Se lever à 4h30, pour regarder l'épisode 5 qui est en fait un barbecue party, merci..#GOTS08E05 #GamefThrones — (@flodastugue) May 13, 2019

#OCSGOT #GOTS08E05



Je suis perplexe devant cet épisode qui vient s’achever :



Un mélange de tristesse, d’inachevé et de violence...



Et dire qu’il ne reste qu’un épisode pic.twitter.com/royR5own3x — Naya (@naya542) May 13, 2019