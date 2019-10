L'affiche du prochain James Bond dévoilée

Ce samedi 5 octobre, l'affiche officielle du 25e James Bond a été dévoilée.

Le prochain volet de l'agent 007 est réalisé par le réalisateur Cary Joji Fukanaga. Intitulé «No Time do Die» (ou «Mourir peut attendre» en français), il sortira sur nos écrans le 8 avril 2020.

La franchise James Bond a dévoilé sur Twitter l'affiche officielle. On y voit Daniel Craig, élégant en costume de smoking, poser un regard lointain hors-champ.

une intrigue alléchante

Tourné en Jamaïque, le nouvel épisode de James Bond démarre alors que l'agent du MI6 est un frais retraité, mais un ami de la CIA, Felix Leiter vient le solliciter. L'espion décide de reprendre du service. Il accepte de l'aider à sauver un scientifique, kidnappé par un ennemi (Rami Malek) doté de dangereuses armes technologiques. James Bond devra notamment affronter des tueurs à gages, dans une course-poursuite qui s'annonce d'anthologie.

Le 21 septembre dernier, Daniel Craig a fêté la fin du tournage avec émotion. Il a déclaré : «Je veux juste dire (...) que c'était l'une des expériences les plus belles et les plus merveilleuses que j'ai jamais vécues. Vous avez tous fait un travail extraordinaire. Je ne pourrais pas être plus fier de travailler avec chacun d'entre vous sur cette production.».

Pour patienter, on pourra retrouver l'acteur dans «A couteaux tirés», le 27 novembre prochain au cinéma.